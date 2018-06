Mangue, cacao… entre douceur et volupté !

Une recette coup de coeur pour nos Mamans qu’on aime tant…

Thibault Barbafieri

INGREDIENTS :

– mangue

– chocolat (pour simplifier mais vous pouvez utiliser du cacao et sucre de canne)

– crème liquide

– beurre

– sucre de canne

– fleur de sel

– pralin

Pour le brownie :

– 200 g de chocolat pâtissier

– 150 g de beurre

– 3 oeufs

– 50 g de sucre de canne

– 50 g de farine

– Pincée de fleur de sel

METHODE :

La mousse chocolat

Faites frémir la crème, versez sur votre chocolat, mélangez, réservez. Bien froide, fouettez votre crème au chocolat jusqu’à la consistance souhaitée.

Le brownie

Fouettez oeufs et sucre. Ajoutez beurre et chocolat fondus, ensuite la farine tamisée, Et au four à 170°C pendant 20 à 30 minutes.

Le coeur en chocolat craquant

Faites fondre sans trop chauffer le chocolat, ajouter quelques morceaux non fondus et mélangez jusqu’à fonte totale et brillance du mélange. Coulez le chocolat entre 2 feuilles de plastique. Etalez finement, à l’aide d’un emporte pièce coeur faites les marques, réservez au frais. Froid, le chocolat est cassant, rompez vos coeurs. Réservez.

La mangue

Coupez les joues et faites-les rôtir à la poêle, beurre et sucre de canne, flambées au rhum si vous le souhaitez. Coupez en tranches pour la dégustation. Réalisez une brunoise avec le reste de la chair.

Disposez les éléments dans l’assiette, saupoudrez de pralin.

Place au plaisir du partage.