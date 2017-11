Salade fraîcheur et saveurs tropicales

Une recette, ou plutôt une interprétation du moment…

Une salade fraîche autour du terroir antillais servie en brunch ou en entrée, craquante et assaisonnée entre terre et mer

Thibault Barbafieri

INGREDIENTS

Salade verte – cives – piment doux – carotte – mangue – melon – avocat – huile d’olive – basilic – citron vert – gingembre

METHODE

La mangue

Mixez la chair des mangues, assaisonnez, réservez au frais.

La vinaigrette

Epluchez le gingembre, râpez pour obtenir le jus, coupez finement les piments, les cives et le basilic, ajoutez jus de citron, huile d’olive, sel et poivre. Mélangez et réservez au frais.

La salade

Effeuillez et lavez la salade à l‘eau fraîche, réservez au frais. Taillez des lamelles de carottes que vous enroulerez délicatement, ainsi que de fines tranches d’avocat. Vous pouvez y rajouter des herbes aromatiques fraîches, cives…

Le melon

Taillez des tranches fines de melon à disposer dans un cercle comme un panier qui recevra la salade.

Place au plaisir du partage