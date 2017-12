Un Menu de Chef pour vos fêtes !

Thibault Barbafieri, jeune chef à domicile de 26 ans, a fait ses classes au sein de restaurants 2 étoiles au Guide Michelin. Installé en Guadeloupe depuis trois ans, il aime mettre à l’honneur les légumes et fruits gorgés de soleil, les poissons et crustacés frais du matin et toutes ces épices qui caractérisent si bien nos belles Îles. Ce chef très prometteur nous fait l’honneur de nous proposer ce menu de Noël… une cuisine accessible et raffinée, aux accents créoles !

∴ MENU ∴

Mise en bouche

Tartare de daurade mangue et ananas

Entrée

Thazard & noix de coco

Plat

Pintade de Noël

Dessert

Bûche choco – coco