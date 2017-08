Aménager une salle de jeux pour les enfants ou… pour les grands !

Vous disposez d’un espace ou d’une pièce que vous n’utilisez pas. Pourquoi ne pas la transformer en salle de jeux ? Sachez que cet aménagement n’est pas réservé aux plus fortunés et peut se concevoir sans investissement conséquent.

Si aucune pièce n’est disponible, il peut s’agir d’une mezzanine ou de combles. Quelles que soient la taille et la configuration de la pièce, si elle est dédiée aux enfants, pensez fonctionnel en prévoyant des zones de jeux au sol qui permettent à l’enfant d’évoluer sans obstacles.

Pour les petites surfaces, privilégiez plutôt les couleurs claires qui agrandissent les volumes. N’hésitez pas à combiner plusieurs couleurs toniques et à installer un miroir pour illuminer la pièce si nécessaire.

L’aspect sécurité doit rester une priorité, surtout pour les plus jeunes, afin qu’un enfant puisse y jouer seul sans risques. Pensez également à protéger les prises électriques avec des cache-prises, à choisir des rangements ouverts qui évitent les risques de pincement des doigts dans les portes…

L’optimisation de l’espace constitue le maitre-mot de cette pièce qui doit être accueillante, dynamique et évolutive au fil des années. Le choix du mobilier est primordial.

Privilégiez des coffres à jouets, des boites ou des paniers qui se déplacent à loisir et qui restent faciles d’accès pour les plus jeunes. Ils constituent, par ailleurs, une première étape dans l’apprentissage du rangement pour les plus petits.

Les étagères, les tablettes, les poches de rangements, les niches intégrées dans les murs sont des accessoires utiles car elles permettent un rangement optimal et apportent une touche de décoration. Disposées à la portée des enfants, leur nombre est à prévoir selon la quantité de jouets et de jeux.

Les solutions gain de place sont nombreuses avec notamment des banquettes dotées des rangements dessous. Incitez votre enfant à la lecture en installant une bibliothèque. Si vous manquez d’espace, optez pour de simples étagères qui permettent de poser des livres à sa hauteur.

Un espace à l’image de votre enfant

Faites-le participer afin d’aménager la pièce à son goût. N’hésitez pas à ajouter des stickers de son univers ou de ses héros préférés. Pour l’impliquer, demandez-lui de faire des dessins que vous pouvez encadrer ou suspendre à un câble pour décorer les murs.

Côté revêtement, choisissez des matériaux faciles d’entretien et robustes. Au sol, les vinyles sont particulièrement adaptés. Le carrelage représente une alternative si vous le combinez avec des tapis bien moelleux et lavables.

Pour les murs, vous trouverez des papiers peints dotés de motifs enfantins. Autre solution, optez pour une peinture lavable car vous n’êtes pas à l’abri de la créativité explosive d’un artiste en herbe. Vous pouvez également prévenir son génie artistique en appliquant une peinture spéciale ardoise sur un pan de mur, sur la porte de la pièce ou des meubles.

La salle de jeux ne concerne pas exclusivement les enfants, il peut s’agir d’un espace dans lequel les adolescents, voire les adultes profiteront de moments détente en installant une console vidéo, un billard, un jeu de fléchettes, un babyfoot, un flipper, une table de ping-pong… Les inconditionnels de jeux de hasard choisiront une table à poker pour créer une ambiance casino, d’autres opteront pour une salle de projection privée comme au cinéma …

Qu’il s’agisse d’une pièce pour enfant ou adulte, une seule consigne : créer un univers totalement à part pour passer un moment de détente hors du temps.

Texte : Christine Morel – Photos : DR