ASTUCES TENDANCES & DÉCO

Si vous vous retrouvez avec une montagne de livres sur votre bureau, si vos magazines sont éparpillés dans votre salon, si vos collections de bibelots se déplacent tout seuls, c’est le moment idéal de concevoir et de organiser une bibliothèque à votre image !

Qu’elle soit composée de simples planches, de casiers en bois, d’une forme classique ou d’un modèle design sophistiqué, la bibliothèque se décline à l’infini pour répondre aux exigences des amoureux des livres sans oublier les amateurs des belles choses.

LA BIBLIOTHÈQUE OÙ COMMENT RANGER EN BEAUTÉ

Elément facultatif pour certains, indispensable pour d’autres, l’aménagement d’une bibliothèque est une priorité pour les passionnés de lecture et collectionneurs de bons livres.

La bibliothèque n’est pas un rangement comme un autre. Elle s’adapte aux besoins de son propriétaire, elle se plie aux contraintes de l’espace et aux objets qu’on souhaite y ranger, sans pour autant faire l’impasse de l’esthétique !

Elément décoratif, où architectural de premier ordre, elle structure l’espace, apporte de la couleur et de la personnalité. Souvent imposante de par sa hauteur, statique de par son contenu, il est important de choisir judicieusement son emplacement et sa forme.

Auparavant une pièce à part entière, elle est aujourd’hui partie intégrante de nos séjours et pièces à vivre. Véritable pole d’attraction, elle se présente désormais comme le support multifonctionnel du divertissement. Ainsi en complément des lectures, la musique et la TV s’intègrent en un tout, avec une volonté affichée de gain de place.

Grace à sa modularité et sa faible profondeur, la bibliothèque s’adapte pour se nicher ailleurs dans nos intérieurs. Ainsi les pans de murs étroits du couloir, les têtes de lits et le dessous de l’escalier sont autant de réponses à envisager dans notre quête d’espace.

Pour les volumes ouverts, plus vaste, la bibliothèque se pose en séparatif, ou elle modifie en un clin d’œil la structure de la pièce. Traversante, plus où moins opaque, accessible de part et d’autre, elle offre l’option d’un cloisonnement léger. Filtre visuel, elle permet ainsi de qualifier de nouveaux espaces tout en préservant le caractère et la lumière.

Véritable jeu de formes et de volumes, la bibliothèque reste un élément modulable. Ce meuble s’adapte avant tout à son contenu. Entre les collections de livres de poches, les BD, les DVD, les dossiers et les accessoires déco (…), les formats se multiplient. Pour trier et présenter esthétiquement, hiérarchisez et multipliez la forme des ouvertures. Pensez à combiner des meubles de rangement fermés avec des niches colorées, plus aérés pour créer un rythme dynamique. Préférez des meubles bas fermés profond avec des étagères hautes plus étroites. Oublier la symétrie et laisser votre créativité s’exprimer. Quant aux couleurs, le choix de celle du meuble est important. Selon sa forme et sa hauteur, sa teinte doit s’harmoniser avec le reste du mobilier. N’hésitez pas cependant à contraster les montants du meuble avec la couleur des murs pour apporter une touche plus moderne.

Véritable architecture dans son système constructif, la bibliothèque cultive la créativité. Le monde du design s’amuse sans fin et propose aujourd’hui de nombreuses réponses aux formes originales qui animeront vos intérieurs .

A l’heure du meuble en kit de la grande distribution, le luxe demeure dans la conception d’un agencement sur mesure. Conçu et taillé selon ses envies, répondant aux contraintes spatiales et décoratifs, et enfin combinant technologie et matières innovantes le tout installé à domicile par un artisan compétant, reste malgré tout l’exception.

Il est cependant possible, à la portée de tous, de créer son coin bouquin original, en s’inspirant, et en détournant les meubles modulaires du commerce pour aboutir à votre écrin de rêve. Enfin n’oubliez pas dans votre coin cosy un bon fauteuil confortable pour feuilleter en toute tranquillité !

Texte : Lola Meigneux

Photos : © SHUTTERSTOCK.COM