La chambre du couple dite pièce intime…!

Tel un boudoir, la chambre est également lieu de sensualité et de retrouvailles amoureuses. Elle est le SAS qui permet d’accéder au «pays des songes». Cette pièce maîtresse réclame votre attention pour une décoration propice au repos et à l’harmonie.

Le Feng Shui

Littéralement « le vent et l’eau », est un art millénaire chinois qui vise à harmoniser l’homme et son environnement en prenant compte de l’énergie cosmique.

Il tient compte de la bonne circulation entre les portes et fenêtres et par conséquent, rien ne doit venir entraver son passage. Ce qui amène à jouer sur la disposition des meubles, les ambiances colorées et le bon choix des formes et des objets symboliques. la chambre Feng shui, lieu de paix et de détente, c’est l’espace de bien être qui se situe au SUD OUEST selon les principes du Feng shui qui s’appuie sur les points cardinaux.

Si l’on veut créer le lieu idéal pour une parfaite composition, il est souhaitable de respecter quelques règles de base, qui détermineront l’état de « santé » du couple !

La chambre reflète la santé du couple : symétrie et équilibre sont à privilégier ! Rien ne doit venir perturber nos rêves : ni livres, ni TV, ni plantes, ni miroirs ne doivent venir ombrager les bonnes énergies du sommeil et la symbolique par excellence du couple! Par exemple on notera l’importance de conserver un équilibre : 2 lampes de chevet identiques, de chaque côté du lit, pour ainsi rester centré. et pour la symbolique du couple tout doit fonctionner par paire.

Revenons sur ces éléments négatifs, qui nuisent au bien-être du couple et à la tranquilité du sommeil :

La TV, qui crée un champ magnétique malsain et les miroirs en face du lit attirent une énergie négative et abiment la relation avec votre partenaire. Ce serait laisser place à l’infidélité (on parle d’une présence supplémentaire !) de même que le thème de votre tableau : paysage ou formes abstraites mais surtout pas de portrait, donc à éviter. Les charges de travail, poids de taille, effacent la vie de votre couple ! Les dessins de vos enfants suspendus aux murs, empêchent une relation dite « charnelle », et perturbent ainsi votre intimité ! Les livres, bibliothèque, à éviter : la chambre est avant tout le symbole du repos et de la sérénité. N’oubliez pas que les symboliques traduisent ce que vous vivez à l’intérieur de votre espace. Ils révèlent beaucoup de votre propre vie et de vos comportements positifs ou négatifs.

Mais pour revenir aux bonnes méthodes à adopter et aux actions à mettre en place, la chambre d’un couple (Feng shui), doit avoir des objets par paire : 2 chevets identiques ; 2 lampes identiques ; 2 oreillers identiques ; 1 à 2 photos de vous (du couple) ; matelas 2 places (pas de matelas séparés).

Les harmonies et couleurs d’ambiances: l’importance de la couleur pour donner une atmosphère saine et sereine. Plus la couleur est vive plus elle dynamisera l’énergie qui nous entoure. Les couleurs pâles et douces comme le bleu pâle, vert amande, abricot, rose pêche ou encore le beige, sont à privilégier.

Pour une chambre FENG SHUI idéale, mettez donc l’accent sur des couleurs douces, pastelles, chaudes, neutres, claires. En évitant le rouge, l’orange et les couleurs trop vives.

Nous aspirons tous à notre bien vivre; croire ou ne pas croire n’est pas indispensable pour se lancer dans la quête de notre Bien être et notre mieux ÊTRE.

INTENSE I-D

Christelle ISIDORE

Coach décorateur

www.intense-i-d.com