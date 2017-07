Cet accessoire est un incontournable de la piscine, qui se fond désormais parfaitement dans le paysage. Légère, design, solaire… véritable élément de décoration, elle s’adapte à notre environnement et à nos besoins. L’essayer, c’est l’adopter !

Indispensable au bon entretien de votre piscine, elle permet en se rinçant avant la baignade, d’éliminer toutes les saletés susceptibles d’être ramenées dans l’eau. Après la baignade, en rinçant la peau et les cheveux, vous éliminez les résidus de chlore. Installez-la tout près de votre piscine afin de ne pas vous salir les pieds pour aller dans l’eau.

Les modèles ont beaucoup évolué au fil des années. Aujourd’hui, la douche de piscine se veut belle, tendance, compacte et moderne. Elle résiste aux intempéries et aux UV, pour une plus grande longévité. Elle peut s’accorder facilement à votre extérieur de par la diversité des matériaux utilisés, l’originalité des designs et des couleurs proposés.

L’installation

Aujourd’hui, la douche d’extérieur ne nécessite aucun montage particulier. Peu encombrante, son installation se fait très facilement puisqu’il suffit de disposer d’une arrivée d’eau et d’un système d’évacuation des eaux usées. La plupart du temps, un simple raccordement au robinet qui alimente le tuyau d’arrosage suffit.

Pensez à installer votre douche dans un endroit ensoleillé et n’hésitez pas à la mettre en valeur en l’entourant d’une belle végétation, voire d’un petit coin de jardin zen. Bien sûr on prendra soin de la positionner à l’abri des regards pour garantir un véritable moment de tranquillité et de détente à l’utilisateur. Vous pouvez par exemple planter quelques bambous non traçants pour créer un brise-vue végétal ou installer un brise-vue en bois ou un muret. D’autre part, une plateforme légèrement en pente permettra à l’eau de s’écouler sans faire de dégât.

IDÉE DÉCO : Pensez à la LED pour faire de votre coin douche un espace esthétique et lumineux une fois la nuit tombée. Economique, cette touche déco vous apportera confort et sécurité !

La douche solaire

Selon les modèles, certaines sont dotées de capteurs solaires qui stockent la chaleur des rayons du soleil et chauffent l’eau placée dans un réservoir lui même dissimulé dans le socle ou dans la colonne de la douche. Ce système est idéal pour garantir de l’eau à une température très agréable, mais ne perdez pas de vue qu’il aura une capacité d’eau réduite et un temps de chauffe de deux heures minimum. C’est pourquoi, si vous optez pour ce type de douche, préférez un modèle équipé d’un mitigeur pour garantir de l’eau tempérée à plusieurs utilisateurs.

Le style de la douche extérieure

Côté look, quel que soit le modèle de douche d’extérieur, leur design se fait de plus en plus épuré pour mieux se fondre dans le décor. Côté matériaux, on mise sur le bois et son aspect naturel, le métal laqué de couleur pour mieux s’assortir au mobilier de jardin, ou l’aluminium pour le côté design.

L’idée étant qu’elle se fonde parfaitement dans le décor. Vous pouvez ainsi utiliser les mêmes matériaux que le pourtour de la piscine ou du jacuzzi pour créer une ambiance homogène (carrelage, peinture…). Choisissez aussi des revêtements (pierre, bois, galets) agréables sous les pieds et qui ne salissent pas.

Optez pour des produits de qualité, qui résisteront au fil des années. L’inox brossé est connu par exemple pour la pérennité de son esthétique. Seul ou associé à des matériaux aussi divers que le bois, le verre, la pierre ou le béton, il s’harmonise élégamment avec les constructions contemporaines. L’Inox 316 L (qualité marine) quant à lui, est utilisé pour son excellente résistance à la corrosion.

Certains modèles peuvent être proposés avec piètement et mitigeur intégré, pommeau orientable ou douchette à main. Les plus chics disposeront d’une colonne équipée de brumisateurs, permettant de se rafraichir, ce qui est fort agréable lorsque l’on préfère lézarder sur un transat !