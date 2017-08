Une déco béton !

Le style industriel a toujours le vent en poupe et le béton, de plus en plus la côte. Ce dernier a su magnifier nos intérieurs au sol, sur nos plans de travail ou encore sous la forme d’objets déco. Découvrez comment l’apprivoiser et apporter chez vous la pureté de ce matériau tout en créant un décor minimaliste et brut !

Au fil des années, le béton a redoré son blason et s’est peu à peu imposé comme un matériau de décoration et non plus de construction. Les sols en béton ciré ou les peintures aspect béton font aujourd’hui fureur, aussi bien dans des intérieurs industriels ou de type loft, que dans des ambiances plus classiques voire zen ou exotiques, auxquelles ils apportent une touche de sobriété et de masculinité. L’avantage du béton, c’est que cette matière est naturelle. Composée de gravier, de sable et de ciment, elle est ultra résistante et peu coûteuse.

Des associations judicieuses en déco

Mixés avec du béton, les éléments décoratifs en bois offrent un style design et une ambiance nature. Associez-le à du chêne, pour un intérieur apaisant et accueillant, au rendu très scandinave. Avec du zinc, du métal ou encore de l’acier, les intérieurs se parent d’un style usine, brut et authentique. Adoucissez les meubles en béton avec une touche de délicatesse apportée par une plante verte, disposée dans un joli vase. Pour suivre la tendance sans vous ruiner, pensez aux petits objets déco déclinés en béton : bougies, pots de fleurs, vases, lampes, suspensions ou encore vide-poche…

L’enduit décoratif

Voici la solution déco pour apporter l’aspect béton ! L’application se fait sans sous-couche sur tous les types de murs, même les plus irréguliers. Cet enduit mural se pose en un clin d’oeil. Facile, efficace et disponible en différentes nuances de gris, il recouvre toutes les surfaces en donnant vraiment l’impression d’un béton brut ou lisse, fait à la main. De nouveaux enduits décoratifs présentent même des propriétés dépolluantes, captant entre 65 et 100 % des molécules de formaldéhyde, et répondent ainsi aux enjeux d’amélioration de la qualité de l’air !

Le béton ciré

Il s’agit d’un mélange de chaux, d’argile, de sable, d’eau et maintenant de résine et de pigments pour le rendre extrêmement résistant. Son principal atout est son aspect résolument esthétique. Malin, il s’invite aussi bien dans le salon que dans un couloir, mais aussi dans les pièces d’eau que sont la cuisine et la salle de bains. Il permet de réaliser un revêtement de sol ou un revêtement mural facile à entretenir, d’autant qu’il est dépourvu de joints. Le béton ciré est donc tout particulièrement hygiénique ! Le béton ciré adopte aussi une incroyable variété de teintes et de finitions. Et, pour ne rien gâcher, ce matériau très doux au toucher est également un excellent isolant : contrairement au carrelage, le béton ciré est extrêmement confortable, même si vous vous déplacez pieds nus !

Le béton ciré présente l’avantage non négligeable de pouvoir être posé sur une chape neuve, mais aussi sur un ancien carrelage. Si vous souhaitez réaliser un revêtement mural en béton ciré, un seul impératif : le support doit être rigide. Afin de vous épargner toute surprise désagréable, il peut être préférable de vous en remettre à un professionnel. Sachez aussi que si le béton se coule le plus souvent à même le sol, il existe également des dalles en béton ciré. Ces dalles sont d’ores et déjà traitées : il ne reste donc plus qu’à les poser. Cette solution vous permettra de réaliser un revêtement de sol tout aussi esthétique qu’un béton ciré classique.

Attention au choix de la finition dans une salle de bain car un béton ciré trop lisse a vite fait de provoquer quelques glissades ! Privilégiez donc une finition adaptée en conséquence.

Entretien et évolution dans le temps

Une fois que le béton ciré est posé, il bénéficie d’une longue durée de vie et est facile d’entretien, puisqu’il suffit de dépoussiérer le sol et de passer une serpillière humide pour le nettoyer. Gardez cependant à l’esprit que votre béton ciré va se patiner : il est donc normal qu’il présente de légères variations de teinte, voire quelques fissures très superficielles au fil du temps. Afin de conserver le bel aspect de votre béton ciré, prévoyez de le traiter à nouveau au bout de quelques années.