CET ÉTÉ METTEZ-VOUS À L’OMBRE !

Pour atténuer les véritables morsures du soleil des Antilles, amener de la fraîcheur sur votre terrasse et profiter de votre jardin tropical même quand il pleut, les professionnels disposent de solutions utiles et durables. Ainsi, le cocooning à l’intérieur passe à l’outdoor living ! Pergolas bioclimatiques, stores, laques, films, permettent de profiter de chaque espace de vie aussi bien à l’intérieur qu’à extérieur.

Nous aimons tous le farniente, profiter de l’extérieur et pas seulement lors des belles journées ensoleillées. Aujourd’hui, nous pouvons enfin cohabiter en quasi harmonie avec le soleil. Essentiel à notre moral, indispensable à la synthèse de la vitamine D, les bienfaits du roi soleil sont indéniables, mais attention, ses séduisants rayons sont à consommer avec modération sous nos latitudes !

1- LES PERGOLAS CONJUGENT HARMONIE ET FONCTIONNALITÉ

En acier ou en bois, fixées au mur, autoportantes ou couplées en longueur, toit ouvrant sous les étoiles, toutes les structures proposées sur le marché local sont adaptées pour ombrager de grands espaces. De nombreuses options permettent de créer un espace extérieur personnalisable, un peu comme si votre terrasse était équipée d’un système d’air conditionné gratuit, pendant les journées chaudes.

Les pergolas mobiles ou autoportées

Nos espaces couverts se déplacent et s’étirent vers l’extérieur à l’envi, selon les différents moments de la journée. Les modèles de base sont souvent complétés par une ou deux extensions composées de panneaux latéraux et d’une couverture en toile coulissante et imperméable.

Conseil avisé : en cas de vent fort, il est conseillé d’enrouler la toile afin d’éviter qu’elle soit endommagée.

Un concept dynamique : des pergolas composées d’unités cubiques et dotées de roues peuvent être déplacées à loisir pour s’adapter à toutes les exigences d’une journée en plein air, au bord d’une piscine par exemple ! Des équerres de stationnement sont prévues en cas de vent fort pour garantir une parfaite sécurité. Ce type de structure peut être complété par une grande variété de couvertures (panneaux en lattes de bois, nattes en canne de bambou, toile) et des stores latéraux avec ouverture et fermeture manuelles.

Les pergolas adossées

Une pergola adossée possède la plupart du temps un système de gouttière et un collecteur d’eau pluviale intégré à la structure qui peut être rallongée en largeur en y ajoutant un ou plusieurs modules standards de la même profondeur.

Ce type de pergola permet également la pose de panneaux latéraux avec jardinières et treillages.

Elle devient à elle seule un véritable système modulaire adaptable à toutes vos envies. Les pergolas sont équipées de lames en aluminium orientables motorisées grâce à une télécommande. Le réglage permet de moduler l’intensité lumineuse, le passage de l’air et d’obtenir une excellente protection contre le soleil et la pluie.

Les pergolas bioclimatiques, une protection nouvelle génération !

Produit «haut de gamme» de qualité et de solidité.

Qu’il pleuve ou qu’il vente, quelles que soient les variations de température, une pergola bioclimatique permet de rester sur votre terrasse de jour comme de nuit.

Ce concept régule naturellement la température tout en offrant une protection contre la chaleur et les intempéries sous nos climats tropicaux.

Cette architecture intelligente sait maîtriser vos besoins en chaleur et en aération tout en exploitant les apports naturels. Le juste équilibre est atteint entre votre habitat, votre confort et les conditions climatiques de l’île.

Concentré de design et de technologie, le système d’une pergola bioclimatique se fond dans l’esthétisme de votre maison. Grâce à des lames orientables, vous pouvez maîtriser parfaitement l’ensoleillement et la ventilation.

Lors de périodes de fortes chaleurs, la couverture de la pergola offre la possibilité de créer un déplacement d’air sous la structure en utilisant les phénomènes physiques naturels permettant une régulation notable de la température ressentie.

Chaque pergola est personnalisable à souhait. La gamme de couleurs présentée par les constructeurs étant vraiment très large. En cas de pluie inopinée, les lames obéissent à un détecteur et se ferment automatiquement. De la même façon, avec un vent supérieur à 85 km/h, les lames s’ouvrent afin d’éviter toute prise au vent.

Les poutres porteuses intègrent à l’intérieur de leur structure un système d’évacuation permettant de récupérer les eaux de pluie. Des stores à descente verticale composés de matériaux haute qualité peuvent venir en complément.

Sous une pergola, vos nuits sont aussi belles que vos jours ! Véritable touche de décoration lumineuse, l’éclairage basse consommation Led avec télécommande apporte à votre pergola une ambiance festive.

A ce titre, pensez à faire installer un système d’éclairage avec variateur d’intensité et de couleurs pour profiter de l’installation jusqu’au bout de la nuit !

Varier les plaisirs !

Equipée de claustras ou de stores à descente verticale, une pergola installée à proximité de votre maison, nichée au coeur de votre jardin tropical, procure à votre espace une atmosphère différente, comme si vous étiez ailleurs !

Une fois votre pergola installée, des stores guidés peuvent venir en complément. Le store vertical guidé, en toile (tissu traditionnel ou toile micro-perforée), s’utilise autant comme ombrière qu’un barrage contre la pluie et le vent.

En résumé, une pergola bioclimatique réduit les besoins énergétiques, régule et maintient un niveau de température agréable, contrôle le taux d’humidité et favorise l’éclairage naturel. Ce système de pergola entièrement télécommandé permet à l’utilisateur de faire pivoter les lames au gré de nos envies (recherche d’un plein ensoleillement pour un bain de soleil ou rester à l’ombre lors d’un repas ou d’une réception).

Les patios

Quel que soit le style de votre maison, les protections solaires de type «patio» créent une relation harmonieuse entre la maison et l’environnement. Ces structures sont faciles à poser entre montage au mur, entre deux murs, au plafond… et sont disponibles en aluminium et inox dans de nombreux coloris pour la structure comme pour les toiles.

Il existe plusieurs sortes de patios :

• Le patio complètement ouvert qui s’adapte à une architecture sobre.

• Le patio est ouvert avec possibilité de fermer les côtés afin de protéger l’espace du vent et de la pluie.

• Le patio combine des poteaux robustes, une gouttière intégrée et une toile qui semble flotter pour un design épuré.

Les toitures à persiennes

Ces toitures solaires s’adaptent parfaitement à toutes les formes d’architecture. Ce nouveau concept de couverture de terrasse, avec des persiennes en aluminium pouvant pivoter à 180°, assure la protection de l’espace contre le soleil et la pluie. Elles sont ouvertes pour bénéficier du soleil et fermées pour apprécier l’ombre et tamiser la lumière.

S’il pleut, les persiennes fermées recouvrent hermétiquement la pergola et son mobilier. Contrairement aux volets à persiennes traditionnels, ce système de toiture n’empêche pas la

lumière de pénétrer jusque dans les pièces à l’intérieur.

Les toitures en polycarbonate

Toitures planes ou arrondies, les toitures en polycarbonate alvéolaire sont conçues pour être adaptées aux climats tropicaux et bénéficie d’un avis technique garantissant sa tenue en zone cyclonique. Elles diminuent sensiblement la température dans votre espace de vie, tout en préservant la luminosité.

Les pergolas contemporaines en ferronnerie d’art, sobriété et élégance !

Le forgeron a étendu son savoir-faire à la création de pièces contemporaines aux formes linéaires et épurées et associe d’autres matériaux aux cordes de son art. Les mariages fer et inox, bois et métal, styles industriel et traditionnel, rendent les formes plus fluides, innovantes et surprenantes. Les matériaux sont spécialement traités pour leur résistance au climat local et à son air marin.

Ces ossatures intemporelles de pergolas galvanisées et thermo-laquées peuvent accueillir tous types de couvertures, bâche anti-chaleur, canisse, filet laissant grimper et passer lianes et passiflores, grillage tendu pour tapissage végétal naturel. A chacun son style selon son lieu d’habitation.

2 – LES STORES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Bien choisir son store représente l’assurance d’une protection solaire efficace. A vous de choisir en comparant les principaux composants et les options proposées pourle personnaliser.

Les avantages :

Le store extérieur offre une bonne protection contre l’ensoleillement et, en cas de pluie, il permet de rester au sec. Le store intérieur filtre les rayons solaires et permet d’avoir une lumière douce, diffuse et agréable. A l’abri des intempéries extérieures, il se conserve beaucoup plus longtemps.

Les petits désagréments :

Le store extérieur subit de plein fouet les intempéries (vieillissement de la toile, salissures, déchirures). Malgré un ombrage réel sous la toile, la chaleur est toujours aussi présente. Son rôle est donc de protéger de la pluie et de faire de l’ombre. Une fois le store baissé ou fermé, on ne voit plus à l’extérieur et la chaleur est toujours présente à l’intérieur de la pièce.

Le store film, un store différent et nouveau !

Le store-film conjugue les avantages des stores et des films. Ce système ingénieux habille vos baies vitrées tout en maîtrisant les rayons solaires. Le store-film empêche la chaleur de pénétrer dans la pièce et évite une déperdition énergétique.

Résultats : Vous régulez selon vos besoins le degré de pénétration de la lumière tout en préservant la vue vers l’extérieur. Envie de chaleur ou de fraîcheur, c’est vous qui décidez, votre espace est toujours à bonne température. L’éblouissement est sensiblement diminué, vous améliorez la vision sur écran informatique. Les rayons nocifs du soleil sont neutralisés (IR et UV).

Quel que soit le type de store-film que vous choisirez (store-film écran, vertical, trapèze ou cintré), son aspect gaufré lui assure une bonne rigidité lors de manipulations fréquentes.

Le système enrouleur se distingue par un grand nombre de variantes. La manoeuvre est aisée (mécanismes à chaînette ou motorisés), le positionnement à la hauteur souhaitée est rapide et précis.

Les stores bannes évoluent avec le temps et s’occupent de votre bien-être !

Le store banne est la solution la plus courante pour vous protéger du soleil et de la pluie. Son armature et ses bras pliables ou télescopiques vous permettent de monter et descendre la toile de manière manuelle ou motorisée.

Le store banne se fixe en façade sur une terrasse ou au plafond sur un balcon et s’adapte à toute configuration créant ainsi un nouvel espace à vivre. Il existe des produits de très haute qualité et d’une extrême fiabilité. La banne monobloc, par exemple, est conçue pour de larges dimensions et permet également de grandes avancées avec une petite largeur grâce son système de bras articulés d’une puissance exceptionnelle.

Ce nouveau système permet l’utilisation de toiles lourdes et de nombreuses options notamment le lambrequin déroulable à volonté pour une protection optimale des rayons du soleil ou des regards indiscrets.

3- LA LAQUE SOLAIRE, UN PROTECTEUR SOLAIRE EFFICACE

La laque solaire, utilisée essentiellement à l’extérieur en toiture ou façade, permet d’obtenir une bonne protection solaire sur les surfaces translucides (toiture bombée, atelier avec verrières).

Ces surfaces sont fortement soumises aux rayonnements solaires et constituent grâce à leur structure faiblement isolante, une source de chaleur considérable. D’aspect extérieur blanc brillant et blanc mat à l’intérieur, la laque permet un contrôle optimal de la lumière en répondant aux problématiques d’éblouissement.

En filtrant 100% des UV, la laque solaire constitue une excellente protection contre la décoloration des objets et des produits exposés.

Les surfaces synthétiques sont également protégées et conservent un bel aspect. La laque arrête jusqu’à 70% de la chaleur solaire qui pénètre dans une pièce. L’effet de sauna ou de serre est ainsi considérablement réduit. Cette importante réduction de chaleur permet d’obtenir une température ambiante plus agréable. Sous nos latitudes, en cas de climatisation ou de ventilation, vous réalisez des économies d’énergies immédiates.

4 – LES FILMS LES PLUS PERFORMANTS ARRÊTENT 99% DES UV

Il existe une gamme étendue de films-vitres de protection solaire. Chaque référence possède une propriété précise adaptée à chaque utilisation (film anti-chaleur, film anti-décoloration).

Les films totalement incolores

Ils sont utilisés partout où l’on souhaite une parfaite vision des objets exposés derrière les vitres et obtenir un maximum de protection contre les rayonnements anti-ultraviolets (UV).

Les films les plus performants arrêtent 99% des UV.

Les films teintés ou colorés (du plus clair au noir le plus total)

Du plus clair au noir le plus total, ils sont généralement destinés à l’embellissement des façades et les décorations intérieures. Ils ne contiennent pas de métal et ne sont pas réfléchissants. Ils sont du type anti-éblouissement, anti-décoloration et réduisent le gain solaire par absorption.

Les films métallisés et ionisés de différentes couleurs

Ils peuvent être bleu, rouge, rose, mauve, vert, jaune, cobalt, platine, argent, inox, alu, cuivre, bronze… et ils assurent une protection anti-chaleur maximale. Les économies d’énergie sont immédiates et notables (climatisation à faible régime). Ils augmentent le confort derrière les vitres, améliorent les conditions de travail là où le soleil devient vraiment gênant. Compte tenu de l’effet miroir, ils sont utilisés pour assurer un effet discrétionnaire efficace (voir sans être vu).

Les films décoratifs et discrétionnaires

Avec leurs bandes verticales, horizontales et leurs formes géométriques… ils sont posés sur des cloisons de séparation, apportent discrétion et embellissent les parties communes. L’utilisation complémentaire avec des stores-films permet une occultation partielle ou totale et surtout, de voir à l’extérieur de la pièce sans être vu à l’intérieur.

Le film décoratif, vendu également sous le nom de film design, est la solution idéale pour décorer et personnaliser vos cloisons intérieures ainsi que vos vitrages extérieurs.

Vous donnez à vos surfaces vitrées une touche d’élégance et de fantaisie.

Résultat : Une ambiance douce et intime, une occultation totale ou partielle, une personnalisation avec le mixage de films teintés et de couleurs.

Les films opalisants

Ils reproduisent l’aspect du verre sablé. Ils suppriment l’éblouissement, luttent contre la chaleur, et diffusent avec harmonie et homogénéité la lumière.

Les films solaires pour polycarbonates

Ils représentent une solution novatrice pour les surfaces alvéolaires planes. Les films rejettent jusqu’à 80 % de la chaleur, renforcent les panneaux et offrent une finition de haute qualité. Ces films sont particulièrement recommandés pour les verrières, vérandas, pergolas, puits de lumière… et tout espace où l’esthétisme constitue une composante indispensable.

Les films dernière génération : des performances exceptionnelles

Ces films issus de la conquête spatiale séduisent depuis plus de cinquante ans les architectures du monde entier pour leurs performances inégalées et leur capacité à résoudre les nombreux problèmes liés aux baies et vitrages.

Les films adhésifs de protection solaire sont composés de 2 couches de polyester métallisé sous-vide, d’un adhésif et d’une pellicule de protection (à enlever lors de la pose). Ils sont traités anti-rayures.

Une sécurité renforcée : Les films protègent des éclats de verre tranchants et assurent une meilleure tenue du vitrage en cas de vandalisme.

L’application d’un film solaire et/ou de sécurité nécessite un diagnostic préalable

Selon le type de verre (clair, teinté, réfléchissant, trempé, securit, double ou triple vitrage, miroir…), l’épaisseur, le type d’encadrement (bois, acier, alu, pvc…), l’ancienneté de l’installation, l’orientation, les efforts à supporter (chute enfant, adulte, animal, objet, intempérie, cyclone…), il est nécessaire de définir la meilleure compatibilité entre le verre et le film polyester qui doit être posé sur le vitrage. C’est à ce moment qu’il est déterminé, s’il est préférable de poser le film à l’intérieur ou à l’extérieur du vitrage.

Pose intérieure ou extérieure ?

Les films en pose extérieure utilisant des films spécifiques assurent une protection solaire nettement plus efficace. Les courants d’air et la poussière environnantene rendent pas toujours la pose aisée.

Sous nos cieux, la réverbération provoque une chaleur trop importante et les films adhèrent beaucoup trop rapidement au vitrage ! Il est préférable de les poser soit de très bonne heure soit en fin d’après-midi.

La pose intérieure est possible sur la plupart des vitrages. Elle s’effectue généralement en journée. Nettoyez votre film comme un simple vitrage (éponge et chiffon en coton).

Conseil avisé : Il existe des kits de pose, mais êtes-vous certain d’acheter le bon film, le bon produit, les bons outils, saurez-vous éviter les bulles, les plis… Il est recommandé pour une pose efficace et durable de faire appel à un professionnel.

Texte : Corinne Tellier

Photos : Station d’épuration du grand Prado / Corinne Tellier

Sources : Véolia / CINOR / Le grand Prado, Isabelle Ponamalé, Office de l’eau Réunion