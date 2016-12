COMPOSEZ DES ESPACES EXTÉRIEURS UNIQUES !

L’extérieur se pare de ses plus beaux atouts. Le bois, matériau précieux transforme terrasses, kiosques et pergolas, la pierre naturelle habille allées et bords de piscine. Une fois le soleil couché, les éclairages viennent sublimer vos plus beaux aménagements.

Le bois apporte confort, esthétique et plaisir à vos varangues, terrasses, pergolas.

Une terrasse en bois exotique est une sécurité en qualité comme en durabilité. L’aspect se patine et reste magnifique durant de très longues années.

La pergola utilisée depuis l’Antiquité est un élément incontournable du jardin. Elle abrite un élégant coin-salon et accueille avec bonheur famille et amis en soirée.

La véranda en bois, élément phare de l’architecture créole est une véritable pièce à vivre pour toute la famille. La lumière ultra-présente des tropiques, filtrée par des stores élégants, apporte de la douceur à cet espace convivial.

L’extension à ossature bois est sans doute la solution idéale pour accueillir un lieu de vie supplémentaire. Le bois permet une plus grande liberté de conception (réalisation 100% sur mesure). Produit vertueux du point de vue environnemental, il abrite de la chaleur et apporte de la fraîcheur durant l’été austral.

Un bois choisi et utilisé avec attention pour une meilleure longévité

Certaines essences durables naturellement s’utilisent à volonté en extérieur, d’autres, en revanche, doivent recevoir des traitements de préservation afin de répondre à cette exigence. C’est le cas des bois autoclavés et des bois traités à haute température ou par oléothermie. Le bois, matériau esthétique et performant s’invite partout dans vos intérieurs ; terrasse, portail, clôture, bardage, varangue, pergola, kiosque, abri de jardin… Choisi à bon escient et mis en œuvre avec savoir-faire, le bois est résistant. Son choix et sa qualité conditionnent à 80% sa durée de vie et sa facilité d’entretien.

Pour une terrasse par exemple, le bois ne doit pas être en contact avec de l’eau stagnante. Prévoyez simplement une légère pente pour favoriser l’écoulement de l’eau de ruissellement.

Est-il préférable de traiter le bois ?

En extérieur, les UV apportent au bois une patine protectrice de couleur argentée. Vous pouvez également lui donner la couleur de votre choix en appliquant une couche protectrice de peinture ou de lasure. La couleur présente dans la lasure protège le bois, mais, attention un bois de couleur trop foncé exposé à nos jolis rayons tropicaux peut devenir chaud !

Gardez ce conseil en mémoire : un bois bien choisi et mis en œuvre selon les règles de l’art restera beau plus longtemps.

Les collections de mobilier de jardin font la part belle au bois totalement destiné à l’outdoor

Au cœur du jardin, à proximité de la varangue ou sous un kiosque, le salon de jardin prend ses aises ! Choisissez parmi une large gamme d’articles en bois esthétiques et dédiés au confort… tables, bancs et autres accessoires en bois sont fabriqués avec des essences adaptées et résistantes au soleil des tropiques.

Un jardin extraordinaire

Confiez vos envies à un paysagiste, il créera à votre seule intention un jardin à l’image d’un tableau ; la palette végétale tropicale diversifiée en couleurs, textures, et formes se révèlera au fil du temps ! Un paysagiste maîtrise parfaitement les essences, la topographie comme la connaissance des sols et sous-sols, la conception n’a pas de secret pour lui. Son expérience et sa créativité valent de l’or et au résultat sont le garant de votre plaisir. Il fera de votre jardin un lieu unique, reflet de votre personnalité.

La décoration extérieure utilise aussi la pierre

Créez un univers en harmonie avec votre personnalité qui soit également en osmose avec la nature environnante. Mettez en valeur un décor minéral pour les éléments structurants : allée, terrasse, piscine, muret, entrée de garage, bordure… Sous forme de galets, de roches, pavés, dallages, pas japonais… la pierre naturelle offre diversité et finitions variées. Le chemin de pierre joue un rôle essentiel dans l’organisation de l’espace extérieur, il structure l’aspect de votre jardin. En béton ou en pierre naturelle, les pavés permettent d’aménager en toute simplicité une allée, une bordure ou une margelle de piscine.

Vous pouvez choisir entre 3 types de pavés :

le pavé béton en pose libre, facile à manipuler, il offre un rendu original et moderne,

le pavé drainant idéal pour le passage des voitures, il contribue à l’écoulement progressif de l’eau,

le pavé en pierre naturelle du plus bel effet. Chargé de quartz, le granit est conseillé pour sa résistance à l’abrasion et aux rayures. Selon sa provenance, la roche peut être colorée dans une infinité de nuances. Un format carré ou rectangulaire apporte à une allée un caractère authentique ; les pavés autorisent les créations les plus originales.

La pierre naturelle se distingue par son origine, sa texture et son influence géologique.

Le granit peu poreux est la pierre la plus dure et la plus durable.

Le marbre moins dur et plus poreux que le granit est de résistance moindre. Cette pierre est peu utilisée en extérieur. Les marbres les plus connus sont celui du Jura, de Carrare et le travertin.

La pierre blanche, calcaire et très poreuse ne convient pas en extérieur.

Une décoration extérieure lumineuse

Illuminez vos allées, métamorphosez l’architecture de votre maison, ponctuez vos plus beaux arbres d’une touche lumineuse, créez des effets de lumière… Toutes les solutions d’éclairage sont à votre portée, il suffit juste de laisser parler votre imagination pour mettre en lumière votre espace de vie extérieur.

Pratiques pour les soirées, les lampes à Leds changent de couleur en fonction de l’ambiance attendue et sont actionnées depuis une simple télécommande. Plus ou moins grands, sous formes de pots ou de cache-pot lumineux ou à poser sur une table, ces accessoires de jardins comblent tous les désirs et illuminent nos soirées !!!!!

Beau, pratique et résistant, le pot lumineux met en valeur les plantes qu’il contient mais aussi tout son entourage. Equipé de batterie rechargeable ou alimenté en secteur, le pot lumineux est économique… En polyéthylène, cet élément de décoration extérieur, facile à déplacer peut être détourné de son utilisation première et servir de grand seau à glace ou de rangement original.

Texte : Corinne Tellier