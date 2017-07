HABITAT MODULAIRE, UNE NOUVELLE FAÇON DE CONSTRUIRE

Les bâtiments modulaires ont longtemps été réservés aux locaux de chantiers, aux bureaux. Désormais, les professionnels ciblent un nouveau coeur de marché : l’habitat. Un concept devenu design qui connaît déjà une croissance rapide en Europe.

Les opérateurs qui se positionnent sur le marché des particuliers sont assimilés aux constructeurs de maisons individuelles et, à ce titre, sont en mesure de proposer des prestations bénéficiant de toutes les garanties inhérentes à la construction (garantie de parfait achèvement, dommages-ouvrage, décennale…).

Le constructeur se charge des différentes démarches parmi lesquelles la demande de permis de construire, la conception des plans, le raccordement aux réseaux publics et il suit le chantier jusqu’à la remise des clés. Le concept de la maison modulaire a été adapté aux particularités de notre région avec des modes de fabrication étudiés pour respecter les normes de construction paracyclonique et parasismique et la RTAA DOM, obligatoire dans tout logement neuf.

Économique, écologique et rapide à construire, voici en quelques mots, les points forts de la construction modulaire.

Sur le marché des villas modulaires, chaque entreprise dispose de sa propre méthode de fabrication alliant techniques de pointe et respect de la législation. La légèreté de la structure autorise des fondations réduites en comparaison d’une maison traditionnelle et participe ainsi à réduire le coût global de la construction. Sa souplesse de construction permet d’éviter de lourds investissements. Le prix au m2 oscille 600€ et 1200€ selon les constructeurs et selon le niveau de prestations.

Vous trouverez des modules composés de bois ou d’acier, proposés sans aménagements pour les plus bricoleurs ou en version prêts à l’emploi. Chaque enseigne propose ses propres variantes en termes de prestations et de finitions afin de s’adapter à tous les budgets et à toute demande de personnalisation. L’habillage des modules en acier est réalisé au moyen d’un bardage imitation bois ou d’un panneau en viroc.

L’habitation est livrable, en moyenne 2 mois, après l’obtention du permis de construire. Les modules, d’une dimension standard spécifique à chaque fabricant, sont réalisés en usine. Ils sont transportés par camion et positionnés grâce à une grue sur un terrain préalablement aplani et équipé de fondations qui permettent de sceller chaque élément constituant la future habitation. Les éléments sont ensuite solidarisés entre eux de telle façon qu’il s’avère impossible de faire la différence avec un intérieur de villa construite de façon traditionnelle. Il est possible de combiner autant de modules que souhaité afin d’obtenir l’espace de vie adapté à vos besoins.

Texte : Christine Morel