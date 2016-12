DES NOUVEAUTÉS DANS LES MATÉRIAUX

Retour à l’harmonie avec des revêtements esthétiquement sophistiqués.

Habillez vos intérieurs avec du carrelage d’exception

Le carrelage imitation pierre fait son grand retour ! Les fabricants de céramiques ont réussi à reproduire à s’y tromper les différents effets de la pierre naturelle. Les veinures et les effets granuleux caractéristiques de la pierre, les nuances naturelles apportent une sérieuse touche de modernité à vos intérieurs et extérieurs. Le carrelage imitation pierre se pose dans toutes les pièces et demande très peu d’entretien au quotidien.

Le carrelage grès cérame émaillé, finition mate ou pleine masse premier choix habille les intérieurs les plus sophistiqués.

Le carrelage en pierre naturelle apporte authenticité et convivialité à la cuisine, éclaire à merveille une salle de bains et met en valeur votre mobilier design dans le salon. Ses qualités sont exceptionnelles (grande variété de tons, de formes, grande résistance, mise en œuvre rapide, excellent rapport qualité/prix…).

Le carrelage aspect bois est une réussite

Le carrelage aspect bois est une véritable alternative au parquet ! Ce matériau conjugue le charme du bois et les atouts du carrelage. Le grès cérame imitation bois s’invite dans tous les intérieurs en se fondant dans l’esprit du lieu (imitation bois et parquet). Ce matériau offre une vaste palette de possibilités modernes et actuelles ; des carreaux pour sol ou des lames comme pour un parquet traditionnel. Il rappelle la diversité des essences utilisées sur un parquet à s’y méprendre ! Il ne craint pas l’eau, il est robuste et facile à entretenir.

Le carrelage aspect béton joue la carte de la sobriété

Le carrelage tendance béton évoque une ambiance loft épurée. L’effet béton comporte des nuances de teintes, d’aspects qui donne du cachet à vos intérieurs designs. Avec les carrelages à bords rectifiés, les joints sont peu visibles et laissent la matière s’exprimer à l’image du béton ciré. Facile d’entretien, ce matériau est très résistant et possède une bonne tenue dans le temps.

L’aspect chaleureux et naturel du béton ciré

Ce revêtement très en vogue s’utilise tout autant sur les sols que sur les murs, plans de travail, mobilier en bois…et sur d’anciens carrelages. Jeux de matières, de nuances et de textures variées et indémodables, le béton ciré habille merveilleusement votre intérieur. Style industriel, douche à l’italienne, décor contemporain… Le béton ciré (millimétrique ou coulis minéral) s’invite chez vous et pour longtemps !

L’aspect surprenant du béton millimétrique

Le béton millimétrique est conçu pour être appliqué à l’intérieur comme à l’extérieur. Le béton ciré millimétrique est un enduit qui s’applique en plusieurs couches d’une épaisseur finale de 2 à 3 mm à l’aide d’une lisseuse. Ce type de matériau présente de nombreux effets de matière (aspects patinés, moirés ou brillants). Il est applicable au sol, à la verticale, sur un plan de travail, dans une salle de bains, un escalier, une piscine…

Il se pose sur tout type de support rigide : chape de béton, carrelage, bois, aggloméré, céramique, mobilier. Le béton ciré millimétrique est composé de cinq produits : le primaire, le pigment, la base, la solution et la résine de protection pour une résistance maximale.

Après application, le béton ciré est soumis à un traitement hydrofuge, oléofuge et anti-poussière. Grâce à ce film protecteur, il est facile d’entretien.

Les nuances créatives et personnalisées du béton ciré , coulis minéral.

Le coulis minéral autonivelant est obtenu par coulage d’une semelle minérale fluide de 4 à 5 mm sur tous les supports existants, afin de lui conférer dureté, résistance et élégance. Il est un matériau homogène dans son esthétique et applicable sur des surfaces horizontales (sols).

Le béton ciré, coulis minéral répond aux contraintes d’une fréquentation soutenue (entrée, salon, couloir…). Il conjugue esthétique et fiabilité. Son effet de matière est patiné, moiré, brillant. Sa semelle minérale teintée masse permet une très grande résistance à l’usure, aux frottements ainsi qu’à l’abrasion.

Ce type de béton possède une finition unique avec des effets de matières et de nuances dus à la structure minérale naturelle du quartz. Avec le temps, sa patine est inégalable !

Une simple serpillière humide suffit à enlever la poussière, dans le cas où des taches se déposeraient sur le support (café, vin, aliments…) Le nettoyage se fait au savon noir sur les taches sèches. Il est conseillé au moins une fois par mois de mettre de la cire dans l’eau de rinçage des sols (10%) pour réactiver la protection. Si vous aimez l’aspect béton ciré mais que vos goûts ont évolué, le nouveau béton viendra se poser directement sur l’ancien. Il est préférable de faire appel à un professionnel pour l’application du béton ciré.

Le béton empreinte est décoratif et indémodable

Le béton empreinte ou béton imprimé ou encore béton marqué est un revêtement de sol conçu pour les aménagements extérieurs.

Ce matériau esthétique et durable s’harmonise parfaitement bien à la configuration du lieu.

Le béton empreinte est une alternative économique et durable aux matériaux naturels, il a pour avantage de dupliquer l’aspect naturel du bois, de la pierre, de l’ardoise, des granites, pavés, briques…

Le béton empreinte est idéal pour les allées de jardin, les entrées de garage, les plages de piscine, les vérandas…

Ce produit imite à la perfection les plus beaux motifs ; les moules sont appliqués sur le béton coloré afin d’obtenir des dessins divers et variés.

Le béton empreinte est une technique de revêtement de sol rapide et économique, ses avantages sont nombreux :

Le béton reçoit un traitement coloré d’où un très large choix de modes d’applications et de couleurs pour personnaliser à souhait vos extérieurs,

Il évite la pousse des mauvaises herbes, la pénétration des hydrocarbures et les affaissements de terrains,

Il est antidérapant et nécessite peu d’entretien,

Il possède une grande résistance à l’abrasion et aux UV et une longévité à toute épreuve.

