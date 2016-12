DES SOLUTIONS POUR L’AUTONOMIE, LE BIEN ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DES SÉNIORS

Pour rester plus longtemps chez soi et dans les meilleures conditions, il est nécessaire d’adapter son environnement pour que les soucis d’accessibilité à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison ne soient plus qu’un mauvais souvenir !

Ouvertures facilitées, meubles malins… De nombreuses fonctions existent et prennent en compte la notion de sécurité et de confort. L’accessibilité dans un lieu de vie est votre priorité mais comment aménager son logement pour y vivre en toute sécurité et le plus longtemps possible ?

Offrez-vous une maison adaptée à vos besoins. Quelques travaux suffisent à éviter les chutes, les accidents domestiques et retarder la perte d’autonomie. Risque de chutes, difficultés à se baisser ou à attraper des objets en hauteur…

Dans une maison, certaines actions peuvent s’avérer réellement épuisantes ou demander des efforts surhumains. Il est possible aujourd’hui d’opter pour des solutions qui facilitent votre vie mais, comment y parvenir ?

Tout d’abord, il est important d’identifier ce qui peut vous poser problème à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitat en signalant à un professionnel les endroits à améliorer.

Quelques aménagements sont à prévoir, avant que l’accident n’arrive. Il suffit de faciliter les déplacements, de multiplier les points d’appui, de rationaliser les rangements, de choisir des surfaces non glissantes et de veiller à un éclairage suffisant de jour comme de nuit.

Des choses, en apparence inoffensives, peuvent causer des chutes à la maison. Il suffit juste de les dépister et de les corriger. Effectuez les changements nécessaires aussitôt que possible car votre sécurité en dépend !

Se sentir bien chez soi

L’ouverture et la fermeture des portails, fenêtres et portes de garage se révèlent souvent insurmontables ! Il n’est pas facile d’actionner des éléments qui ne vous posaient aucun problème auparavant !

Optez pour une simple motorisation des ouvertures. Des professionnels se sont penchés sur la question et sont en mesure de proposer aujourd’hui des solutions simples et adaptées. L’automatisation des volets roulants avec l’aide d’une commande centralisée peut être complétée par l’automatisation des fenêtres et des portes intérieures et extérieures. Toutefois, les interfaces des appareils installés doivent être adaptées aux habitudes et aux capacités des personnes, afin de garantir une totale acceptation de l’installation (interrupteurs lumineux, télécommandes simplifiées ou murales, tablettes configurées avec un logiciel simple d’usage..).

Accéder à toutes les pièces de la maison, en toute sérénité

Est-ce que vous avez des barres d’appui solidement fixées aux murs à proximité de votre douche ou baignoire ? Si la position debout dans une douche ou dans une baignoire est fatigante, avez-vous pensé à installer un siège à l’intérieur ?

Favorisez également l’accessibilité de vos meubles de cuisine, de salle de bain en optant pour des agencements mobiles et esthétiques. Un meuble de rangement qui descend sans effort vers l’utilisateur ou des agencements qui évitent d’avoir à se baisser en mettant à portée de la main tous les éléments dont une personne âgée a besoin.

En installant un mobilier adapté, vous vous simplifiez la vie au quotidien et vous vivez en toute sécurité.

Simplifiez par exemple l’accès à la douche à l’aide d’un bac extra-plat au fond antidérapant et pensez à aménager un espace toilettes au rez-de-chaussée si vous n’en possédez qu’un seul à l’étage !

Les bons gestes pour des déplacements sécurisés dans toute la maison

Les équipements répondent à des fonctions ponctuelles bien ciblées qui permettent de parer à un manque d’autonomie et de mobilité.

Pour les planchers cirés, utilisez une cire antidérapante.

Libérez tous les endroits passants encombrés.

Enlevez tous les tapis pour empêcher de glisser.

Attention ! certains produits de nettoyage pour le sol rendent les surfaces très glissantes ! à éviter.

Dans la cuisine Préférez des plaques électriques équipées d’un voyant ou mieux de plaques à induction sans danger.

L’évier doit être placé à hauteur des hanches pour ne pas avoir à se pencher.

Placez les prises électriques au niveau des plans de travail. Dans la salle de bain.

Privilégiez un robinet thermostatique qui permet d’obtenir une température constante (un maximum de 60°C).

Dans la chambre. Evitez les descentes de lit et choisissez un matelas ferme (le sommier électrique réglable est la solution idéale).

Dans toutes les pièces

Enlevez tous les obstacles et éclairez toutes les zones d’ombre, mettez toutes les prises de courant à portée de main.

Dans le jardin

Faites installer un éclairage automatique. Les allées et les marches doivent être en bon état et de largeur suffisante.

L’escalier intérieur constitue le point noir des déplacements au sein d’une habitation

Votre escalier est-il bien éclairé et y a-t-il des interrupteurs en haut et en bas des escaliers ? Vos marches ont-elles une surface antidérapante ? Y a-t-il une rampe ou une main courante solide des deux côtés de vos escaliers ? Les déplacements peuvent aussi être problématiques pour une personne âgée surtout lorsqu’une maison compte de nombreux dénivelés. Limitez au maximum les rebords et les marches qui sollicitent vos jambes. Tâchez d’installer un modèle d’escalier avec une main courante, des marches abaissées et un plus grand reculement.

Si vous n’avez pas les moyens d’équiper un escalier, voici quelques petites astuces qui pourraient vous aider à monter et descendre les marches. Pour mieux voir le bord des marches, vous avez une solution toute trouvée : peindre une ligne de couleur vive sur le bord de chaque marche ou sur le bord de la première et dernière marche.

Ne redoutez plus de prendre l’escalier ?

Le monte-escalier réduit les sollicitations des jambes et se décline dans des styles contemporains. Equipez votre escalier d’une chaise monte-escalier ou d’un fauteuil élévateur. Cet aménagement peut représenter un coût financier important, mais il évite à la fois tout risque de chute et permet d’accéder facilement à l’étage en gardant une certaine autonomie. Les modèles sont divers et variés tout dépend du style de votre escalier et du système que vous allez acquérir. Prenez le temps de comparer les différentes offres avant de faire votre choix.

A savoir : Différents organismes peuvent vous aider dans le financement d’un tel matériel.

Les balustrades sécurisent également les déplacements de toute la famille et constituent de précieux appuis. Le long d’un couloir ou d’une entrée, les mains courantes articulées et orientables à l’envi facilitent les déplacements. Pour éviter les chutes la nuit, un chemin lumineux à allumage automatique installé dans une chambre, un couloir ou un escalier est facile à installer et très d’une grande efficacité.

Le médaillon ou le bracelet pourvu d’un bouton d’appel ou mieux, un détecteur de chute donne l’assurance d’un lien avec le voisinage ou avec un centre de service permanent en téléassistance.

Texte Corinne Tellier

© Photo : Lapeyre