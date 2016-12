LA VIDÉO SURVEILLANCE

En cette période de délinquance accrue, chacun cherche à se protéger afin d’assurer la tranquillité et la sécurité des membres de sa famille.

Les habitations n’étant pas à l’abri d’intrusions, beaucoup de ménages choisissent de s’équiper du dispositif le plus adapté afin de limiter les risques de cambriolage.

Il s’agit, au préalable, de s’enquérir des caractéristiques de chaque système de protection afin de s’orienter vers celui qui convient à la configuration de votre habitation de votre mode de vie et de la valeur de vos biens. Ce type d’installation peut également se concevoir pour vous assurer du retour de enfants après l’école ou garder simplement un œil sur vos animaux domestiques en votre absence. Vous pouvez désormais avoir la main sur votre installation et la paramétrer selon vos propres besoins et ainsi faire un pas de plus vers la maison intelligente sans même vous en apercevoir.

La surveillance s’opère à distance et en direct via un smartphone, une tablette, un ordinateur au moment où vous le souhaitez mais vous pouvez également être alerté en cas de détection d’un mouvement suspect par un mail ou un sms.

La caméra de surveillance peut venir renforcer une alarme traditionnelle ou s’installer seule. Cet équipement est proposé par les entreprises spécialisées ou dans les magasins de bricolage. L’offre s’est considérablement démocratisée avec de nombreux modèles de caméras répondant à toutes les demandes et accessibles à tous les budgets.

Vous trouverez des packs de vidéosurveillance permettant l’accès distance faciles à installer et à configurer incluant une centrale, des capteurs, des détecteurs de mouvements, une sirène, une ou plusieurs caméras…

Plusieurs catégories de caméras sont disponibles sur le marché entre des modèles fixes ou motorisés, d’autres orientables à distance, filaires, par wifi. Les caméras dernière génération offrent des images en haute définition avec la possibilité de réaliser un plan plus large ou encore de zoomer pour identifier un individu ou une plaque d’immatriculation. Il existe également des caméras dotées d’un éclairage infrarouge pour filmer un intrus agissant dans l’obscurité.

Les sociétés spécialisées dans la sécurité disposent d’offres d’abonnement adaptées pour répondre aux diverses attentes. Les équipements peuvent être soit achetés soit loués. Les conditions de visionnage, de stockage des images, d’intervention sur place font l’objet d’un service complémentaire qui varie selon l’enseigne.

La réglementation

Si l’installation ne requiert aucune déclaration pour un particulier, elle n’en est pas moins soumise au respect de certaines règles :

– Une caméra située à l’extérieur ne peut filmer que le jardin et ne peut être orientée vers la voie publique ou les maisons alentours afin de respecter la vie privée du voisinage et des passants.

– Les ménages ayant recours à du personnel à domicile (nourrice, jardinier, femme de ménage …) doivent faire une déclaration auprès de la CNIL (Commission national de l’informatique et des libertés) et veiller à ne pas enfreindre le Code du Travail en informant le salarié de la présence d’une caméra. Il est également interdit d’enregistrer en continu le salarié.

– Dans une copropriété, une déclaration à la CNIL est nécessaire pour les parties communes non ouvertes au public. Pour les zones ouvertes au public, la déclaration s’effectue en Préfecture.

Texte : Christine Morel