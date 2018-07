Les dernières innovations de la literie

Clé de voute d’un sommeil réparateur, le choix d’une bonne literie influe sensiblement sur la santé en limitant la fatigue chronique, les problèmes de dos, de circulation sanguine ou encore en atténuant le stress.

Le matelas et le sommier s’avèrent des éléments complémentaires car si le premier fournit le confort, le second assure le soutien et contribue à préserver une bonne hygiène en permettant au matelas de respirer. Cependant, au-delà du confort nécessaire pour bénéfi cier de nuits réparatrices, les fabricants de literie proposent désormais des produits aussi tendances que high tech. Si les formats king size ont sonné le glas du lit 140 x 190 cm, ils sont également déclinés en des teintes variées des plus vives aux pastels, voire des teintes dorées ou argentées, en passant par des imprimés audacieux ; Loin du traditionnel coutil blanc ou de ses traditionnelles rayures, le matelas se propose avec des motifs, orné de rubans, de dentelles dans l’esprit haute couture. Les sommiers dernière génération permettent de rester connecté à tout moment grâce à des équipements tels que des enceintes, une prise USB ou une prise électrique intégrée pour recharger un Smarthone ou un tablette, le tout sans fi l électrique à la traîne.

Des matières innovantes

Les matières écologiques (fibres de coco, de bambou, lin, coton bio, latex 100 % naturel, pure laine vierge, lenpur …), respectueuses de la santé et de la morphologie de chacun tant en préservant des risques allergiques, constituent des valeurs sures. Mais aujourd’hui, les matelas s’habillent de tissus innovants pouvant associer plusieurs technologies pour un sommeil plus profond et un réveil en pleine forme à l’image des fibres permettant d’évacuer l’électricité statique du corps pour libérer les tensions. Ces matelas hybrides peuvent associer les caractéristiques étonnantes de mousses à celles des ressorts, pour atteindre des performances optimales entre maintien du corps irréprochable, indépendance de couchages, température idéale pour l’endormissement …

– Le matelas à mémoire de forme (technologie issue de la recherche spatiale) permet un maintien parfait car, au contraire, des autres matériaux qui s’écrasent sous la pression exercée, il épouse la forme du corps quelque soit la morphologie.

– Des particules d’un gel placé dans une couche de mousse procurent un effet thermo-régulant pour apporter confort et fraîcheur et éviter ainsi toute humidité. D’autre matelas habillés d’un textile intelligent sont capables de réguler la température.

– A l’image des sommiers, les matelas sont eux aussi connectés.

Ils peuvent intégrer un port USB ou encore analyser la qualité du sommeil grâce à des capteurs. A noter l’effort de certains fabricants qui compressent leur matelas dans un carton pour un transport facilité. Un matelas pour les femmes enceintes : Excellente nouvelle pour les femmes qui aiment dormir sur le ventre ! Il est doté d’une partie amovible dans laquelle peut s’insérer un module gonflable à souhait grâce à une télécommande au fur et à mesure de la grossesse. Le matelas redevient ensuite un modèle classique en remplaçant la zone ergonomique par la pièce de matelas initiale.

L’oreiller, essentiel à la qualité du sommeil

Ne le considérez pas comme un simple accessoire car il doit contribuer à votre confort en maintenant votre colonne vertébrale sans faire l’impasse sur l’hygiène. Votre position de couchage est à prendre en compte car les modèles ergonomiques permettent d’avoir un bon positionnement de la nuque pour éviter les douleurs cervicales, les torticolis. Ceux à mémoire de forme assurent un maintien propice pour atténuer les tensions musculaires et articulaires. L’oreiller anti-ronflements est doté de micros ; Dès détection des ronflements, des poches d’air se gonflent afin de faire pivoter la tête du dormeur. L’oreiller anti-transpiration dispose d’une couche de gel qui réduit la sensation de chaleur et ainsi la transpiration.

TEXTE : C. MOREL – © SUTTERSTOCK, FOTOLIA, DR