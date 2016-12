MA CUISINE S’OFFRE TOUTE LES FANTAISIES

Vous souhaitez inviter une nouvelle cuisine chez vous ou lui donner un coup de frais ?

Nous pouvons vous aider à réaliser une recette savante à base de conseils avisés et pratiques pour que votre cuisine soit rationnelle dans tous ses aménagements.

Il est temps de découvrir notre sélection de cuisines qui conjuguent espace convivial, équipements ingénieux, électroménager discret et performant, rangements malins et innovants, broyeurs et compacteurs à toute épreuve.

Une cuisine en accord avec son temps

Chez nous, le style contemporain a le vent en poupe, les couleurs vives laissent souvent la place au gris, blanc et noir, aux lignes épurées et à une décoration minimaliste. Aujourd’hui, la cuisine est plutôt design, belle et fonctionnelle ! Elle privilégie la sobriété des meubles et de l’aménagement pour laisser une grande priorité à la vue sur l’extérieur. Pour celles et ceux qui rêvent encore d’une cuisine qui rappelle un peu celle de leur enfance, les cuisinistes locaux proposent également des produits plus traditionnels qui prennent le temps de vivre…

Les nouveautés sont dans les coloris et dans les équipements… 2016 fait naître de nouvelles cuisines ! Les styles de cuisines se déclinent à l’envi, les professionnels sont là pour vous aider à trouver l’inspiration et à fabriquer sur-mesure et parfois localement un espace cuisine à la hauteur de vos envies.

L’aménagement d’une cuisine n’est pas chose facile ! Il n’est pas toujours aisé d’utiliser et les coins et les recoins de manière rationnelle. Les cuisinistes réalisent votre rêve de cuisine dans les règles de l’Art. Les rangements astucieux trouvent leur place comme par enchantement !

Une cuisine parfaite doit être harmonieuse et doit concentrer toutes les fonctionnalités en un seul espace.

Une cuisine s’entoure d’appareils électroménagers innovants

Nous passons dans une cuisine près d’une heure par jour en moyenne. Un temps consacré à laver, trancher, mijoter des repas exquis pour toute la famille ! La cuisine s’exprime aujourd’hui et rien n’est trop beau pour elle ! La cuisine prend ses marques au cœur de la pièce à vivre, implantation en L, disposition en U, ouverte sur la pièce à vivre. L’électroménager doit témoigner de votre bon goût autant qu’un objet de décoration. Il est souvent au top de la technologie !

L’évier au cœur de l’actualité culinaire

Avec un ou plusieurs bacs, un panier égouttoir, un vide-sauce, un distributeur de savon intégré, l’évier s’adapte à vos besoins et au look de votre cuisine ! Un choix incroyable de matières et de couleurs. Un évier en résine se décline dans des coloris presque à l’infini. Ce matériau est d’une grande résistance. L’évier en céramique quant à lui apporte une touche d’authenticité à votre cuisine. Il est apprécié pour son toucher doux, sa surface lisse et il est facile à entretenir. L’évier en inox, design et esthétique ne se présente plus. Il est beau et il passe partout ! L’évier en granit composite séduit par son élégance et sa résistance aux rayures, aux impacts et à la chaleur.

Un évier ultra-fonctionnel et convivial

Un meuble en inox installé en îlot central, doté de plusieurs bacs et accessoires est le « must » de l’évier si votre cuisine offre un bel espace pour l’accueillir. Il permet à la fois de laver, préparer, découper… toute la famille peut ainsi mettre la main à la pâte ! Un évier peut être posé sur un plan de travail, encastré à fleur du plan de travail, moulé dans la masse…Demandez conseil à un cuisiniste qui sera à même de choisir l’installation de votre évier en fonction de vos habitudes. Sachez toutefois qu’un évier incrusté devient presque invisible.

Les mitigeurs font leur sortie

Elément indispensable à l’évier, le mitigeur prend des formes originales, présente une grande flexibilité de mouvement et devient peu encombrant. Aujourd’hui, le mitigeur a belle allure ! Il est ultra-résistant, peut disposer d’une douchette extractible, d’un bec rotatif à 360° ou adapté à tous les récipients. Sa finition est de qualité il est beau et il le sait ! Certains mitigeurs disposent même d’un éclairage Led, l’eau se colore pour indiquer si elle est chaude ou froide.

La discrétion de l’électroménager

L’électroménager doit s’intégrer discrètement à votre cuisine sans faute de goût. Les appareils doivent être performants, élégants et discrets, Le style rétro trouve parfaitement sa place dans tous les styles de cuisines et apporte une touche d’originalité.

Priorité à l’espace et à la Déco Une hotte décorative

Une hotte met en valeur l’espace cuisson. Ses proportions doivent être harmonieuses et efficaces pour absorber les vapeurs grasses. Les hottes joliment dessinées font leur show ! Une hotte-fleur à recyclage semble ouvrir ses pétales… Une autre étend ses ailes pour capter l’air et optimiser l’aspiration des fumées. Un catalogue incroyable de hottes décoratives et surprenantes vous est proposé chez tous les cuisinistes. Les hottes décoratives affichent une finition parfaite, elles sont fiables et reconnues pour leur grande efficacité.

Le four, un ami qui vous veut du bien !

Sublimez vos préparations culinaires avec un four très pointu, sophistiqué et économe. Si vous passez du temps dans la cuisine à mijoter de savants petits plats pour la famille ou les amis, passez à la vitesse supérieure, équipez vous comme un pro ! Il existe sur le marché des fours combinés multifonction / vapeur dotés de plusieurs positions de cuisson traditionnelle, d’une programmation sur mesure, une température idéale, un temps de cuisson contrôlé à la seconde près… Prenez le temps de choisir le four approprié à vos goûts et à vos envies culinaires. Un four bien dessiné et high-tech doit obéir au doigt et à l’œil au cuisinier ! Il est le compagnon idéal de votre réussite gustative.

Faites chauffer la marmite ! Une plaque de cuisson pratique, intuitive et à la pointe de l’innovation

Deux en un, les tables de cuisson sont souvent combinées avec une cuisinière pour être encastrées et former un ensemble complet et optimal.

La plaque induction, appareil de cuisson ultra-rapide et froide présente bien des avantages ; rapidité d’exécution, sécurité optimale, entretien facile, économie d’énergie, à la pointe du progrès…

Le fonctionnement d’une plaque induction repose sur un dispositif électromagnétique qui se transforme en courant électrique dès qu’il est mis en contact avec une casserole en métal… Impossible de se brûler avec une plaque induction de marque reconnue puisqu’elle ne fonctionne que si un récipient est détecté (propriété rassurante pour les parents de jeunes enfants).

Il existe un éventail assez large de plaques induction sur le marché.

Les plaques induction se répartissent en plusieurs types selon la marque le modèle. Des plaques exclusivement à induction avec plusieurs zones de cuisson ou des plaques induction mixte (induction et gaz). Selon vos besoins, vous trouverez des plaques à 5 feux ! Un professionnel sera à même de vous renseigner afin que votre achat vous procure une satisfaction maximale, tout dépend de la puissance, de la marque et des différentes fonctionnalités.

Une table induction dotée de plusieurs niveaux de puissance différents vous permet une cuisine de précision. Il suffira de presser un bouton pour activer la puissance maximale pour faire bouillir en un clin d’œil l’eau dans votre casserole. Les touches sensitives facilitent l’utilisation d’une plaque induction, une simple tape suffit amplement. Un minuteur programmable permet de délaisser sans crainte la cuisine pour vaquer à vos occupations.

Une crédence en inox en verre ou décorative ?

Positionné sur le mur, au-dessus de l’évier ou des plaques de cuisson, la crédence protège le mur des éclaboussures et salissures diverses. Selon les modèles, elle devient support pour accueillir les ustensiles de cuisine ou devenir un objet de décoration à part entière. Les crédences à ustensiles : Les barres de crédence, outre l’aspect pratique viennent égayer l’espace.

L’éclairage de crédence crée une bande de lumière qui vient animer le plan de travail. Les crédences décoratives : Choisissez une couleur, un visuel et votre cuisiniste se chargera de l’impression du support et de la pose en un tour de main ! Les couleurs et les photos se déclinent à l’infini…

Il est l’heure de faire parler votre créativité ! Faciles à installer : des panneaux étanches et résistants réalisés à base de verre de synthèse ou d’aluminium viennent se fixer directement sur l’ancien revêtement. En rénovation, ce produit répond à toutes vos attentes grâce à une fabrication sur mesure et une pose sur les murs et carrelages existants.

L’innovation dans votre cuisine. Des appareils sanitaires respectueux de l’environnement

Les broyeurs de déchets alimentaires, les robinets d’eau très chaude et les compacteurs très performants arrivent en force dans les cuisines. Conçus avec ingéniosité et esthétisme ces appareils sont parfaitement adaptés à des modes de vie actuels.

Broyeurs de déchets alimentaires

Cet appareil sanitaire est devenu incontournable pour toute cuisine contemporaine qui se respecte! Pratique et moderne, le broyeur est une solution écologique pour résoudre le problème grandissant du traitement des déchets alimentaires (20% des déchets domestiques sont des déchets alimentaires).

Simple à installer, simple à utiliser, discret et silencieux

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour évacuer les déchets instantanément et de façon conforme à l’hygiène. Les déchets ne resteront plus dans la poubelle (plus de mauvaises odeurs, de développement de bactéries et plus d’insectes).

Des déchets jetés et réduits au strict minimum

Installé discrètement sous l’évier, le broyeur fait le travail sans effort. Les déchets alimentaires sont broyés en minuscules particules automatiquement évacuées dans le tuyau de vidange ordinaire de la cuisine. Pour une sécurité optimale : la couronne de broyage effectuant le travail ainsi que l’appareil n’utilise pas de lames.

L’eau très chaude (98°C) et froide filtrée à partir d’un même robinet

Préparer du thé, du café et autres boissons chaudes en un clin d’œil, décongeler, nettoyer les fruits et légumes, chauffer les biberons…

Les avantages de ce robinet innovant sont nombreux. Une fois que vous en avez fait l’acquisition, vous vous demandez comment vous avez pu vivre sans lui !

Il suffit d’actionner un levier pour obtenir de l’eau très chaude ou froide filtrée. Finie la bouilloire à raccordement qui a du mal à trouver sa place, terminé les stocks de bouteilles d’eau minérale mangeuses de place !

Pratique et adapté à notre mode de vie actuel où tout doit aller plus vite, ce système est monté sur des robinets élégants, aux lignes épurées qui habillent votre cuisine contemporaine sans faute de goût.

Comment ça fonctionne ?

Le robinet est pourvu d’un système de filtre discret facile à remplacer.

Une cuve en acier inoxydable de 2,5 litres est installée sous l’évier.

Le robinet possède un bec pivotant monté simplement sur le plan de travail ou sur l’évier.

Le choix des robinets est vaste et d’une finition parfaite (chrome poli, acier brossé).

Le compacteur à intégrer ou à poser, la solution idéale pour la réduction de vos déchets

Le compacteur de déchets vous permet de réduire de manière significative le volume de vos déchets (80%). Conçu pour compresser les déchets secs y compris carton, boîte, plastique et papier, le compacteur vous aide à améliorer les normes d’hygiène et minimiser l’espace nécessaire pour le stockage des déchets.

Facile à installer et à nettoyer, il peut être intégré aux éléments de votre cuisine haut de gamme (dimension standard, porte finition aluminium brossé du plus bel effet) ou en pose libre dans votre sellier. Une nouvelle gamme de compacteurs de qualité et silencieuse !

Soyons tous éco-citoyens

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été adopté le 22 juillet 2015 par l’Assemblée nationale.

Lutter contre les gaspillages et promouvoir le recyclage des produits par le développement d’installation de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques

Ce texte progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2015. Chaque citoyen aura à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets. Suivons l’évolution de près pour alléger notre belle planète !

Le bon plan !

Un « must » en matière d’innovation et de technologie pour un plan de travail mat, antireflet et au toucher soyeux.

Adapté aux plans de travail comme aux façades de cuisine, un revêtement innovant suscite aujourd’hui un engouement sans précédent.

Un matériau nano Tech, ultra-opaque séduit de nombreux cuisinistes. Produit à partir de résines « New Génération » et de nanotechnologies, le revêtement possède toutes les performances à la pointe du progrès.

Avec une faible réflectibilité à la lumière, la surface de ce matériau est extrêmement opaque (anti-traces de doigts, toucher soyeux).

Autre avantage ! grâce à l’utilisation des nanotechnologies, les micro-rayures peuvent être réparées thermiquement. Ce produit d’innovation récente résiste fortement aux rayures, à l’abrasion, aux frottements à la chaleur sèche, aux chocs, aux solvants, aux nettoyants ménagers.

Ses propriétés antibactériennes renforcées rendent sa surface hygiénique et facile à nettoyer. Il est également imperméable et résiste aux moisissures.

Texte : Corinne Tellier