Mariage – Ces détails déco qui changeront tout !

Parce qu’elle donne le ton du mariage et permet d’exprimer leur personnalité, la déco est devenue l’une des principales préoccupations des futurs mariés. Un mariage réussi est un mariage qui ne néglige aucun détail… Voici ceux qui feront toute la différence !

Une table banquet en extérieur

La nature est à elle seule un magnifique décor, pourquoi ne pas en profiter ? Si l’espace et le nombre de convives vous le permettent, optez alors pour une table unique toute en longueur. Plus conviviales que les tables rondes, les tables banquet font leur grand retour, influencées par le thème tendance « rustique chic ». Couvertes d’un chemin de table raffiné, de centres de tables minutieusement fleuris, de photophores, de bougies en abondance et d’une vaisselle élégante, elles seront du plus bel effet. Pour parfaire cette ambiance, suspendez au dessus une ribambelles de fanions, des lampions et un ciel de guirlandes lumineuses. Autour de cette table, parsemez le terrain de lanternes et profitez des arbres pour y aménager votre déco et y attacher vos guirlandes. Pour marquer l’entrée du lieu de réception, une belle arche fleurie symbolisera votre union de manière poétique.

Soignez la décoration des chaises

Elles embellissent les tables de mariage ou de jardins et offrent un peu de repos à vos invités… Des fleurs accrochées au dossier, des pompons colorés en passant par les rubans et les paillettes, tout est possible ! Les tissus ou la location de housse de chaise de mariage sont aussi une très belle option. Frangés ou lisses, neutres ou colorés, ils apporteront une touche élégante. Ajoutez-y des guirlandes fleuries ou une broche pour un résultat très design. Si vous prévoyez un mariage sur la plage, dans une thématique bord de mer, accrochez quelques coquillages ou étoiles de mer au dos des chaises. Pour un style botanique chic, privilégiez la sobriété du blanc, accompagnée d’un rameau de feuilles. Le must : des chaises personnalisées pour les mariés. Un clin d’oeil classique, vintage, décontracté ou encore humoristique… selon la manière dont vous décorerez vos chaises, et le style de ces dernières, votre mariage gagnera en originalité.

Un candy bar

Gourmand et aguicheur, il plaira à tous les invités quel que soit leur âge ! La décoration de votre candy bar est aussi importante que les douceurs que vous proposerez à la dégustation. Du plus gourmand au plus sobre, du plus festif au plus chic, du plus coloré au plus pastel, les candy bars n’ont qu’un seul mot d’ordre : donner envie d’être dévorés. Misez sur des bonbonnières en verre (pour les bonbons comme pour les boissons), de jolies fleurs, et des guirlandes (fanions, pastilles, tassels, rosaces). Ton sur ton, ou couleurs complémentaires, amusez-vous à créer une ambiance particulière et osez sans complexes les couleurs gaies et vives. Toujours dans un souci d’originalité et de convivialité, pensez au stand à pop corn, à barbe à papa ou à chichi ! Sans oublier les sorbets coco réalisés sur place et à l’ancienne pour accompagner le traditionnel gâteau.

Un support inattendu pour le plan de table

Que vous attendiez 10 ou 300 invités, à moins que vous optiez pour le placement libre, l’organisation de votre mariage passera par le choix d’un plan de table, pas toujours facile à élaborer. Une fois la composition de vos tables définies, il vous faudra alors choisir une thématique. S’il y a bien une chose sur laquelle les mariés peuvent se faire plaisir, c’est la décoration du plan de table, ainsi que les noms des tables. Misez sur l’originalité et adaptez tant que possible les tables de vos invités en fonction de leur personnalité. Des milliers de possibilités s’offrent à vous pour peu que vous ayez de l’imagination, et l’envie de mettre la main à la pâte ! De jolis cadres accrochés sur un mur tapissé de vieux journaux ou même des partitions de musique constitueront des décors parfaits pour un plan de table vintage. Cages à oiseaux, vieilles malles relookées, haie, fenêtre en bois, tissu, chevalet, disques en vinyles, mappemonde, sont autant de supports pouvant être exploités pour indiquer la place des invités d’une manière originale. N’hésitez pas non plus à user de votre humour pour ajouter une touche qui marquera les esprits. Vous pouvez même envisager un plan de table sous forme de jeu : à l’aide d’un fil et de petits clous, reliez chaque invité à son numéro de table. Ce dernier devra alors le retrouver de lui-même !

Un Photobooth

Voici une animation amusante, qui permettra à vos invités d’avoir des photographies différentes et originales. Elle va grandement participer à l’ambiance du jour J, les invités se laissant aller à plus de liberté et de folie. Pour le fond, vous pouvez installer un simple drap, utiliser des éléments naturels (mur de pierre, végétation) ou construire tout un décor. Vous immergerez ainsi vos invités dans l’ambiance de votre choix ! Côté accessoires, vous pouvez aller des plus simples au plus fous, sachant que les moustaches et les cadres sont très à la mode… Pour l’emplacement, choisissez un lieu ou les personnes pourront laisser libre cour à leur imagination, un endroit un peu à l’écart du reste des invités. Le moment le plus adapté pour le photobooth est souvent le vin d’honneur. Cela vous permettra d’amener une activité ludique et d’animer un moment où les personnes sont plus à leur discussion. Si vous choisissez de mettre en place le photobooth lors de la soirée, il faudra prévoir un système d’éclairage performant pour obtenir de belles photographies de groupe. Enfin, pour que l’activité soit réussie il faut que l’utilisation soit simple. Si vous ne passez pas par un professionnel, pensez aux batteries et piles de rechange et prévoyez une carte mémoire suffisante !

Pour l’indication des lieux, des panneaux personnalisés

Pour indiquer à vos invités la salle de réception, le photobooth, le candy bar, le petit coin ou encore le vestiaire, imaginez de jolis panneaux de bois. Économiques et très faciles à réaliser, il vous suffira de dégoter des planches et de la peinture… puis de laisser parler votre âme d’artiste. Utilisez votre plus belle écriture, dessinez quelques flèches… et le tour est joué ! Autre option, la palette en bois, facilement récupérable, sur laquelle vous pourrez indiquer facilement tous les lieux stratégiques de votre mariage.

Un coin relaxation

Pour un mariage en intérieur comme en extérieur, il est indispensable d’installer un petit coin pour les convives, fumeurs ou non, qui pourront s’étendre nonchalamment sur de confortables fauteuils voire des canapés, dans une ambiance qui recrée le style des petits salons privés. Installés au milieu de la verdure, en pleine nature, pour un effet de fraîcheur et de poésie, même d’élégants transats seront idéaux pour se reposer ! Complétez l’ensemble par des petites tables, des caisses en bois ou des palettes, sur lesquelles vous disposerez quelques cendriers et un peu de déco en cohérence avec votre thématique.

Côté lumière, ambiance tamisée et bougies

Et la lumière fût ! Mais pas n’importe laquelle… elle doit participer à créer une ambiance intimiste et confortable. De beaux chandeliers et des bougies viendront donner de la chaleur à la décoration. Pour cela, mieux vaut éviter les lumières trop intenses de la salle et acheter des bougies, lampions, guirlandes qui vont créer une lumière tamisée pour illuminer votre mariage de manière intimiste et naturelle. Lanternes fleuries ou lanternes illuminées, ce qui est certain c’est que ces jolies vitrines sont de parfaits éléments déco ! Elles peuvent être utilisées en centre de table, déposées à terre pour tracer un chemin ou encore suspendues au dessus de vos invités.

Des cadeaux utiles à vos invités

Exit les talons de 12 cm pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Si vous êtes à la recherche d’une idée d’attention originale pour les pieds souffrants de la soirée, offrez donc des tongs de mariage à vos invités. Pour en faire un élément de décoration à part entière, proposez-les en libre-service dans un panier en osier ou une malle, non loin de la piste de danse. Inscrivez-y « Servez-vous » et le tour est joué ! Pour le nombre de tongs, à vous de voir si vous voulez que tous vos invités repartent avec une paire. Pour les tailles, vous pouvez envoyer un message groupé aux concernées afin de prévoir des tongs qui leur iront à coup sûr, ou opter pour un 38/39 pour les femmes et un 44/45 pour les hommes. Autre cadeau utile et dans le même esprit : de beaux éventails personnalisés pour rafraîchir vos invités !

Des fleurs en tergal, plus vraies que nature !

Avez-vous pensé aux fleurs en tergal (artificielles) pour votre décoration de mariage ? Grâce aux progrès techniques, des articles haut de gamme à l’apparence très naturelle, ont fait leur apparition. Manipulables à souhait, à la durée de vie illimitée, et vite rentabilisées, les fleurs en tergal sont de plus en plus belles. Autant d’atouts qui séduisent l’univers de la décoration. Et comme ces fleurs ne fanent pas, recyclez-les pour décorer votre nid douillet ou offrez-les à vos invités à la fin de la soirée, pour un souvenir intemporel et symbolique. Pour encore plus de réalisme, mixez les fleurs en tergal à des feuillages naturels ! Sachez également que des professionnels existent. N’hésitez pas à vous rapprochez d’eux afin de peaufiner vos recherches et de bénéficier des meilleurs conseils !