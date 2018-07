Piscines : Tour d’horizon des innovations

Largement démocratisé, le marché de la piscine est en constante évolution. L’offre se diversifie avec des nouveautés design mais aussi fonctionnelles.

Après l’arrivée des coques, des mini-piscines, des couloirs de nage, des bassins multifonctions conjuguant les plaisirs de la baignade et de la balnéothérapie, des systèmes de filtration de l’eau plus écologiques, le traitement automatique de l’eau…, les piscines évoluent avec les habitudes des utilisateurs. Les piscines s’embellissent, se parent d’accessoires et de technologies qui simplifient la vie de leurs utilisateurs. Les revêtements de plage de piscine sont multiples entre bois (pin traité, bois rouge, ipé), composite, béton ciré, carrelage anti-dérapant avec motifs texturés, gazon synthétique … Sachez que l’aluminium dispose de caractéristiques non dénuées d’intérêt pour cet usage ; Utilisé déjà comme solivage pour sa légèreté, ce matériau stable convient parfaitement pour une plage de piscine car il dispose d’une excellente tenue dans le temps et ne chauffe pas, même lorsqu’il est exposé au rayonnement du soleil

Les revêtements du bassin

Le liner est sans doute le revêtement le plus connu des bassins. Il existe cependant un autre revêtement, la membrane armée. Cette dernière est plus solide car elle est composée de deux couches de PVC. Tout aussi esthétique que le liner, elle se présente en version imprimée et peut reproduire des motifs tels que le bois, la pierre. La dernière née en la matière, encore plus épaisse, permet de donner une impression de relief en 3D. Elle imite à s’y méprendre la pierre rustique, le carrelage, le sable, l’ardoise, le travertin, le quartz. Ses différents rendus permettent de s’harmoniser au cadre qui l’entoure en apportant une touche haut de gamme au bassin. Le surcoût de ce nouveau matériau est compensé par sa durée de vie de 15 à 20 ans. La mosaïque phosphorescente ne présente aucun aspect particulier de jour. Elle est traitée à l’aide de couleurs spéciales qui absorbent la lumière durant la journée et la restituent à la nuit tombée.

Un niveau de finition élevé

Exit les pièces à sceller blanches qui tranchent avec la couleur du bassin ; Les buses de refoulement, projecteurs, prises balai, bondes de fond, skimmers sont désormais disponibles en diverses couleurs afin de passer inaperçus.

L’éclairage

Il contribue à créer un espace détente et apporte une touche design. Avoir investi l’habitation, les lampes LED sont devenues incontournables également dans la piscine. Ecologiques et économiques, elles s’installent dans les projecteurs intégrés, les lampes flottantes et apportent une ambiance colorée personnalisable à l’envi.

Une piscine connectée

La maison peut se gérer via un smartphone. Et bien désormais, là encore, il en est de même pour la piscine. Des applications permettent de modifier l’éclairage, la température au gré de l’humeur de l’occupant. En son absence, il est désormais possible également de vérifier les données nécessaires au bon fonctionnement de votre bassin grâce à une sonde qui analyse l’eau du bassin. Le propriétaire peut ensuite activer les pompes de filtration, le système de traitement de l’eau ou l’éclairage.

La sécurité

Très pratique, le volet roulant hors sol pour piscine capable de couvrir un bassin quel que soit sa forme ou le système d’alarme avec sonar qui détecte les ondes sonores dans un bassin. Plus esthétique, le volet roulant intégré sous la plage piscine qui disparaît totalement.

Esthétique et pratique

Le système de rangement des robots nettoyeurs de tous types permet d’éviter les manipulations. Le robot est placé dans un rangement intégré au bassin. Il en sort sur commande par interrupteur ou sur horloge et retourne à sa place au moment choisi.

Texte : C. MOREL – Photos : SHUTTERSTOCK, DR, RENOLIT, FOTOLIA