PLACE À L’INNOVATION DANS LES CHAMBRES À COUCHER

Les têtes de lit jouent les vedettes, les textures au toucher délicat s’affirment, les verrières se dévoilent… les chambres à coucher deviennent stars ! Les tissus d’ameublement se diversifient et nous ensorcellent !

Jouez sur la texture

L’effet matière des éléments de décoration d’une chambre à coucher procure une perception nouvelle de l’espace à travers le toucher. La diversité des tissus est devenue saisissante … Il est essentiel de prendre le temps de choisir les couleurs, les motifs et les textures de chaque élément qui va composer l’ambiance de votre chambre à coucher… Rideaux, draps, coussins, tête de lit… De même que certaines couleurs ou textures peuvent cohabiter aisément, parfois elles doivent s’apprivoiser… Les couleurs comme les motifs peuvent modifier la perception d’une pièce. Ils apportent leur supplément d’âme pour créer une atmosphère et afficher une époque, un style bien défini.

Le confort de la literie influe sur notre qualité de vie car nous passons 1/3 de notre temps à dormir. Il est donc primordial de s’intéresser aux spécificités d’un matelas afin de bénéficier d’un sommeil réparateur.

Un matelas adapté à votre morphologie

Les techniques, les matériaux, les dimensions ne cessent d’évoluer de façon à répondre aux attentes des utilisateurs. Vous trouverez des matelas de diverses technologies (mousse, latex, ressorts ensachés). Ceux en mousse existent en plusieurs densités selon l’effet recherché. Ceux à mémoire de forme sont conseillés pour les personnes souffrant de problèmes de dos. Le latex, qui assure une bonne ventilation et conserve sa fermeté, dispose de zones de confort variées selon les modèles. Le matelas à ressorts traditionnel procure fermeté et résistance dans le temps. Celui composé de ressorts ensachés individuels permet une indépendance de couchage appréciable.

Les canapés convertibles

Pour les petits espaces dans lesquels vous ne pouvez pas installer un canapé et un lit, le canapé convertible s’avère astucieux. Ce type de mobilier n’est plus synonyme d’inconfort ; Les modèles associent désormais qualité de couchage et confort de l’assise. Ils bénéficient également de design variés pour s’intégrer à toutes les ambiances.

Le type de matelas

L’utilisation de votre canapé convertible est déterminante dans le choix du modèle. Un matelas mousse de faible densité (26 à 30 kg/m3) est suffisant pour un couchage d’appoint. Pour une utilisation régulière, il est préférable de choisir une densité plus importante (plus de 30 kg/m3). Pour un usage au quotidien, préférez un matelas à latex, en mousse à mémoire de forme ou à ressorts ensachés avant de bénéficier d’un confort comparable à celui d’un matelas de lit.

Le système d’ouverture

Également à étudier selon la fréquence de l’usage. Un modèle basique s’avère rapidement contraignant lorsqu’il s’agit de le déplier et de le replier chaque jour. Certains, plus onéreux, se déplient sans même avoir à enlever les coussins de l’assise. D’autres, automatisés, se transforment en lit par une simple pression sur un bouton.

À CHAQUE LIT SA TÊTE DE LIT

Affichez votre créativité avec une tête de lit personnalisée !

Une tête de lit atypique peut faire toute la différence dans une chambre à coucher ; selon vos envies elle apportera un nouveau look à votre espace nuit !

Stylisée et personnelle

Une tête de lit futuriste, vintage, bucolique, romantique, à l’ancienne, monochrome, dans les dégradés ou colorées… Tous les goûts sont permis !

Capitonnée en blanc, elle joue avec le charme et l’élégance, habillée de cuir noir ce sera la carte de la modernité, imprimée elle vous emmène en voyage… éclairée avec des Leds elle devient futuriste…

La tête de lit connectée est indispensable dans une chambre contemporaine. Transformez votre lit en un meuble design, éclairé avec des Leds dont vous pourrez faire varier les couleurs avec l’application smartphone…

La tête de lit fonctionnelle apporte un maximum de confort tout en vous simplifiant la vie. Elle combine des espaces de rangements avec tiroirs.

Une niche en guise de tête de lit

Une niche dans le mur permet d’accueillir vos lectures et objets de décoration.

Les têtes de lits originales se dévoilent

En ardoise, palette, carton, papier…. Tous les matériaux se mettent en scène pour créer des têtes de lit esthétiques au style vintage, ethnique, intemporel, poétique et motifs psychédéliques…

Texte : Corinne Tellier