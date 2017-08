Quand le jardin dépasse les frontières, un vent de fraîcheur s’installe dans votre intérieur !

Du papier peint au feuillage, retour en force de l’herbier, omniprésence des bouquets poétiques. Le jardin n’a plus de frontières, il envahit votre intérieur, il vient rafraîchir notre maison par la présence de feuilles graphiques vives ou tendres.

Ambiance tropique, exotique et botanique s’invite dans nos espaces intérieurs. En effet la nature reprend ses droits et s’impose comme une évidence au monde de la décoration intérieure.

La déco Nature, puise tout son sens dans les jeux de couleurs, dans un univers naturel qui privilégiera des couleurs qui rappellent la nature. On parlera de beige, marron, vert (le vert olive). Cette décoration est appréciable dans chacune des pièces de l’habitat pour favoriser ainsi une ambiance détente qui permet de se ressourcer.

Attention aux faux pas ! Il est préférable de choisir un seul mur à tapisser ou peint en vert, pour ne pas risquer la faute de goût lié à une surcharge des formes, des couleurs avec les volumes ! Et le reste des murs en blanc.

Faire entrer la déco Nature dans votre intérieur, ne se limite pas à votre salon, elle est tout aussi appréciable dans d’autres pièces de la maison. Lorsque l’on n’a pas la chance de posséder un jardin, on peut y retrouver, grâce à la présence de végétation (sous différentes formes), un peu de verdure ! Il vous faudra donc, des plantes pour créer une décoration d’intérieur à votre image. Et ainsi concevoir, un style nature qui rappelle l’extérieur, qui s’exprime par la couleur verte, dans toutes ses teintes.

Côté mobilier, on misera sur les matières naturelles comme le bois aux tons bruts ou le liège. Pour habiller vos murs : pensez à un mur végétal ou du papier peint aux motifs plantes ou « jungle ». Bien évidemment, on n’oubliera pas d’y intégrer à la scénographie, de la véritable végétation avec : des plantes vertes, quelques tiges de bambou, un jardin aromatique, pour donner un caractère apaisant en y associant les couleurs symbolisant le bien être. En effet, quoi de plus naturel que de retrouver ou redécouvrir les bienfaits des plantes. Comme disait Montaigne : » La nature est sage. Elle peut tout et fait tout ».

Comment vous sentez vous après une journée de travail bien remplie ? Fatigué ? lessivé ? Le seul fait de vous poser un instant dans un endroit paisible contribue à vous faire regagner détente et repos.

Mais comment ? Mes choix de décoration sont-ils réussis ? Et pourquoi vous sentez vous mal à l’aise ?

Que ce soit une décoration autour de la verdure, la plante représente psychologiquement, un stimulant absolument sain et serein. En les contemplant, elles peuvent jouer sur notre moral et favoriser notre sensation de Bien Être.

Elles réduisent le stress, relaxent et encouragent !

Elles absorbent les champs électromagnétiques qui sont préjudiciables pour votre santé (appareils électroménagers ; électriques ; équipements informatiques) aussi bien dans notre habitat que sur notre lieu de travail.

Elles peuvent étouffer le bruit l Elles réduisent la pollution intérieure en absorbant les gaz nocifs et particules chimiques (cigarettes)

Elles humidifient l’environnement et aident à maintenir une peau bien hydratée.

Quelques petits conseils sur le bon choix des plantes dans chaque pièce !

PLANTES POUR LA CHAMBRE :

Evitez les plantes parfumées et préférez des plantes dépolluantes. Fougère-Areca-Palmier nain-Dracaena compacta-Yucca 2 cannes

PLANTES POUR LE SALON : Des plantes de grandes tailles, pourront jouer le rôle de cloison Ficus-Kentia-CORDYLINES- philodendron monstria

PLANTES POUR LA CUISINE : Préférez des plantes de petites tailles/ plantes suspendues : Fougère-Adiantum/rhoicissus- Philodendron scandens

PLANTES POUR LA SALLE DE BAIN Fougères – Anthurium – orchidée – ficus en pot-papyrus – lierre Spathiphyllum

INTENSE I-D

Christelle ISIDORE

Coach décorateur

www.intense-i-d.com

Crédit photos : © PINTEREST & © DR