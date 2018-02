Se marier en petit comité

L’année 2018 fera la part belle aux mariages en petit comité et nombreux en sont les avantages. Si vous ne vous sentez pas de taille à affronter des préparatifs pour une centaine de convives ou que vous voulez simplement profiter de ce moment d’amour et de partage avec les personnes les plus proches, ce format est fait pour vous !

Moins de pression

Organiser un mariage n’est pas chose facile. Alors pour ceux qui mènent des vies à cent à l’heure, ou qui n’ont simplement pas envie d’y consacrer toutes leurs soirées, cette option représente un certain gain de temps ! Pour commencer, les préparatifs n’auront pas du tout la même ampleur. Le côté plus intimiste et convivial fera disparaitre en grande partie la pression. Connaissant très bien tous les invités, vous aurez beaucoup moins de détails à régler, comme par exemple le traditionnel casse-tête du plan de table. En étant une vingtaine, vous pouvez tous être assis à la même table (pensez d’ailleurs à la version banquet que nous évoquons dans notre article consacré à la décoration). Pas besoin non plus de vous y prendre trop à l’avance. Une préparation trois mois avant la cérémonie devrait suffire pour tout boucler, à l’exception bien sûr de la salle et de la robe de mariée, qui demandent un travail de recherche et une réservation bien en amont.

Un mariage en petit comité c’est aussi l’occasion de se recentrer sur l’essentiel, sans se laisser distraire par toutes les petites choses de l’organisation qui peuvent parfois venir parasiter les préparatifs. Souvenez-vous, l’essentiel c’est vous… vous devez vous faire plaisir !

Le budget

Le principal avantage d’un petit mariage est d’ordre financier. Organiser un mariage pour une vingtaine de personnes ne représente pas le même coût lorsque les invités sont multipliés par dix ! Tout est plus petit et donc, plus économique, le montant des frais engagés restant proportionnel au nombre d’invités. Vous pouvez du coup vous permettre quelques folies en accordant un budget plus conséquent à la déco. Laissez libre cours à votre imagination pour créer un décor inégalable. Du lieu à la décoration en passant par les couleurs de votre thème, vos invités seront beaucoup plus réceptifs aux détails que dans un “grand mariage”. Quant aux animations ou au repas, autorisez-vous des produits d’exception, de belles bouteilles de vin voire un Chef à domicile, pour offrir une véritable expérience gastronomique à vos proches. Vous allez pouvoir gérer au mieux vos frais et ainsi utiliser le budget économisé pour vous faire plaisir sur d’autres postes, comme le voyage de noces par exemple !

Un moment en toute intimité

Se marier, c’est aussi être le centre de l’attention pendant cette journée. Si vous êtes plutôt timide, que vous n’avez pas envie de prononcer vos voeux devant une centaine d’invités, alors vous marier en petit comité est peut être la solution idéale. C’est en effet l’occasion d’être plus personnel lors de votre échange de voeux, et de pouvoir prononcer votre serment sans vous soucier du regard des personnes présentes.

Entourez vous de vos plus proches

Soyez assurés ici, de n’avoir autour de vous que des gens qui vous sont chers, sans avoir à rendre d’invitations de politesse. Vous allez pouvoir vraiment consacrer du temps à vos invités et profiter pleinement de cette journée magique, qui passe toujours trop vite. À la différence d’un grand mariage, vous pourrez discuter tranquillement avec votre famille, vos amis, danser et prendre des photos avec chacune des personnes présentes. L’ambiance étant plus familiale, chacun se sentira comme un témoin privilégié…

Mariez vous quand vous voulez, où vous voulez

Organiser un mariage en comité restreint, c’est aussi la possibilité de l’organiser quand vous voulez ! Même un jour de semaine. Et donc de peut être profiter de tarifs particuliers. Vous pouvez également imaginer de vous marier à peu près partout ! Recherchez des lieux de réception plus insolites, un lieu original et encore inconnu pour la plupart de votre entourage. Vous pouvez aussi opter tout simplement pour une belle demeure familiale avec un grand jardin. Un lieu emprunt de souvenirs, un lieu qui vous est cher…

Le mariage en petit comité peut également se transformer en un merveilleux voyage avec vos invités pour faire une fête exceptionnelle. Vous rêvez de vous marier dans une destination paradisiaque ou atypique ? Si les invités sont prêts à débourser un peu de budget pour un séjour à l’étranger, pensez-y ! Il s’agira pour eux d’un moyen de joindre l’utile à l’agréable, en s’accordant quelques jours de vacances. Et quel meilleur moyen, pour éviter le weeding blues (ce petit coup de déprime qui menace tous les mariés) que de prolonger les festivités avec vos proches ? Si votre budget vous le permet, remerciez vos invités d’avoir fait le déplacement en les conviant la veille du jour J à un dîner en toute simplicité, et organisez un brunch le lendemain pour passer à nouveau du temps avec eux.

La liste de mariage, un classique indémodable

Même pour un mariage en petit comité, pensez à votre liste de mariage ! Certains couples emménageront ensemble après le mariage et devront donc penser à tout le nécessaire pour équiper leur foyer. D’autres vivant déjà sous le même toit, seront équipés de tous les basiques, mais la liste de mariage n’est pas à oublier pour autant ! C’est le moment de dresser la liste des choses qui vous font réellement défaut ou la liste de vos coups de coeur en matière de décoration, d’ameublement, de linge de maison. Des choses que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir vous offrir par exemple. Certes, il faudra penser à tous les budgets et multiplier l’offre, de manière à laisser du choix à vos proches… mais les généreux donateurs pourront se mettre à plusieurs si besoin !

Pour éviter le phénomène du «premier arrivé, premier servi», prévoyez une liste de mariage qui contient plus de cadeaux que le nombre d’invités à votre mariage. Chacun pourra alors véritablement choisir, et les retardataires ne se retrouveront pas avec un cadeau qui ne correspond pas à leur budget ou à leurs envies. Préparez votre liste assez tôt pour laisser aux invités le temps de faire leur choix.

Pour ne pas froisser…

Le seul inconvénient d’un mariage en petit comité c’est qu’évidemment, vous ne pouvez pas inviter tous vos amis. C’est votre choix, mais maintenant il faut le faire accepter par votre entourage. Certains pourraient ne pas comprendre pourquoi ils ne figurent pas sur la liste des invités. Voilà pourquoi il est important de leur expliquer très simplement que votre mariage ne se déroulera qu’en présence de la famille proche. Pour remercier ceux qui auront fait preuve de compréhension et ne pas définitivement gâcher vos relations, rien ne vous empêche d’arrondir les angles grâce à un petit apéritif de complaisance en leur réservant quelques dragées ou des cadeaux invités. Ils n’auront pas pu être présents pour le plus beau jour de votre vie, mais ce sera toujours un moyen de partager avec eux quelques bons souvenirs. Sinon, l’option du mariage à l’étranger reste le meilleur moyen de justifier une cérémonie en nombre restreint !

Texte : JESSICA LEBRAT

PHOTOS : © Shutterstock & DR