Les tentes de toile blanche de Clayoquot Wilderness Resort se détachent sur fond de forêt vierge. En Colombie Britannique, au nord de l’île de Vancouver, entre océan et rivière, ce camp de luxe est le point de départ d’une expérience originale à la découverte de la nature canadienne.

Totalement intégré à l’environnement naturel, Clayoquot Wilderness Resort, membre des Relais & Châteaux, s’implique fortement dans la préservation de son environnement. Ce camp de trappeur exprime clairement sa volonté de faire découvrir à ses hôtes l’incroyable biosphère qui entoure la propriété.

C’est loin de toute agitation citadine, et niché au beau milieu de la réserve classée Unesco, que l’expérience commence dès le voyage en hydravion ou en bateau jusqu’au camp : on laisse derrière soi ses repères pour se reconnecter avec la vie sauvage et sa beauté. La nature y est renversante, une grande étendue de forêt primaire tempérée où l’on croise des espèces rares et des cèdres vieux de plus de 1 000 ans.

Vous découvrez un cocktail sophistiqué de poésie où seulement 20 tentes intimistes de style safari jaillissent au coeur de cette nature sauvage. Elles sont toutes composées de matériaux locaux et déclinent le style colonial du 19ème siècle avec meubles d’antiquités, tapis moelleux richement décorés, lampes tempête, carafes en cristal, raquettes à neige, jeux de société d’époque…

Observation des baleines et des ours, escalade, rafting, tir à l’arc, pêche ou randonnée à cheval, le programme est varié et décidé chaque soir en fonction des envies de chacun, des marées et de la météo.

Le Clayoquot Wilderness fut bâti sur une ancienne région d’abattage du bois, dans le plus pur respect de l’environnement. L’écosystème très sensible s’est régénéré lentement des dommages causés par la déforestation grâce à l’intervention d’une équipe engagée. Le resort emploi des locaux issus des premières nations et propose une gastronomie digne d’un grand restaurant étoilé, dont les mets se composent de produits provenants directement du jardin biologique du camp.

Vivez une expérience canadienne distinctive digne d’un « western glamping » de luxe.

Texte : JESSICA LEBRAT

Photos : © Christopher Morris – © Jeremy Koreski – © Bryan Stockton