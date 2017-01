Un complexe suspendu au coeur de l’île des Dieux…

Hanging Gardens of Bali est une destination de prestige nichée au coeur de la jungle. Surplombant la rivière Ayung et l’ancien temple Dalem Segara, ce resort se dresse sur une vallée magnifique, entourée par une forêt luxuriante et des rizières pittoresques.

Ouvert en 2005, au coeur de Bali surnommée l’île des Dieux, ce superbe complexe de conception artisanale propose aux vacanciers et notamment aux jeunes mariés en lune de miel, de s’immerger dans la culture balinaise et l’harmonie du Feng Shui.

L’hôtel fût bâti par 700 artisans locaux à l’aide de matériaux traditionnels et de techniques indigènes. Les principes du Feng Shui ont été appliqués pour créer une harmonie énergétique qui se ressent dans tout le resort.

Le Hanging Gardens regroupe 44 villas privées conçues avec des toits de chaume traditionnels d’Alang-Alang. Chacune de ces locations combine le luxe et le confort contemporain avec la tradition Balinaise. Les meubles de fabrication artisanale contrastent avec les salles de bain à la pointe de la technologie. Les grandes baies vitrées donnent sur des terrasses à ciel ouvert également dotées de leurs propres salles de bain. Les plus opulentes de ces villas disposent d’une piscine privée donnant directement sur la rivière Ayung.

Pour la restauration, plusieurs options 5 étoiles sont proposées. Le Garden propose une cuisine internationale dans un cadre fascinant près du temple Dalem Segara et de la piscine.

Le Spa Collection combine ingrédients locaux et techniques ancestrales pour régénérer le corps et l’esprit. Les convives peuvent profiter de soins près de la rivière, bercés par le torrent, d’une terrasse de réflexologie ou de la prestigieuse Royal Suite. L’établissement abrite également une incroyable piscine à débordement nommée meilleure piscine du monde par Condé Nast Traveller. Suspendue au dessus des arbres tropicaux, cette piscine unique confère la sensation de flotter au dessus de la canopée.

Hanging Gardens of Bali est sans aucun doute l’une des destinations les plus frappantes et romantiques pour un mariage ou une Lune de miel. Cet hôtel enchanteur offre intimité ultime, sérénité et atmosphère poétique. En bref, une expérience mémorable.

Photos : Hanging Gardens of Bali