Le resort est situé sur l’île privée de Félicité à environ 55 kilomètres au Nord-Est de Mahé. Les clients peuvent atteindre le lieu soit par hélicoptère en 20 minutes depuis l’aéroport International de Mahé, soit par un court trajet en bateau depuis les îles voisines de La Digue et Praslin.

Félicité est l’une des plus belles îles parmi les 115 que comptent les Seychelles et l’on y trouve d’immenses rochers de granit et des plages dignes de cartes postales. Le resort s’étend sur 264 hectares et s’intègre parfaitement dans la nature tout en offrant à chacun un confort maximal. Le climat tropical permanent des Seychelles en fait une destination idéale toute l’année.

Six Senses Zil Pasyon propose sept catégories de villas, de la Hideaway Pool Villa (de 175 m2) à la Villa 4 chambres. Toutes ont leur ponton privé en bois avec piscine à débordement et douche d’extérieur. Nul doute que, dans ces incroyables villas à dominante de bois, superbement meublées et à la pointe de la domotique, une retraite sur Félicité aura un avant-goût de paradis. L’architecte Richard Hywel Evans du Studio RHE a voulu créer un oasis de sérénité. Les chambres proposent une décoration épurée, moderne et chic. Un Guest Experience Maker (majordome) est également attribué pour chacune d’elles.

Quant au spa, perché sur l’île entre les rochers de granites, il propose une large gamme de soins bien-être et beauté prodigués par nos thérapeutes experts dans le domaine. Il est équipé de cinq pavillons doubles pour les soins ainsi que d’un hammam, sauna, plateforme de yoga et méditation et salon de beauté. Le spa accueille régulièrement des thérapeutes extérieurs pour appréhender différentes démarches autour du bien-être. Non loin du spa, un espace fitness intégralement équipé en appareils de cardio, musculations et autres accessoires d’entrainement permettent de pratiquer une activité physique de manière ludique.

Photos : © Six Senses