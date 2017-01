Un voyage avec Six Senses au Royaume du Bhoutan

Tel un bijou situé entre deux géants (l’Inde et la Chine), Le Bhoutan jouit d’une culture très ancienne et sa population reste préservée du monde extérieur avec qui elle n’a connu aucune interaction avant les années 50 et dont les premiers visiteurs internationaux ont été invités en 1974. Cet incroyable royaume a inventé son propre indicateur de succès – Le Bonheur National Brut.

Six Senses Hotels Resorts Spas a développé un projet qui se déploie sous forme de cinq hôtels situés dans cinq endroits distincts, mais qui sont tous regroupés autour d’un même concept et du même nom : Six Senses Bhutan. Ce sont cinq expériences uniques pour un voyage enchanteur à travers le Royaume du Bhoutan. Avec seulement 82 villas et suites réparties entre cinq lodges intimes, les clients découvriront l’héritage et l’hospitalité des villes de Thimphu, Punakha, Gangtey, Bumthang et Paro au sein du joyeux royaume, réputé pour être le Pays le plus Heureux du Monde. Chacun des cinq endroits a été sélectionné pour une raison spécifique afin que les clients évoluent d’un lodge à l’autre et vivent une expérience sensorielle unique.

Le voyage commence dans la capitale de Thiumphu, où l’architecture met en valeur la culture. Dans le respect de la tradition, les intérieures sont modernes avec des lignes claires et de nombreux panneaux de bois, les murs blanchis et la pierre naturelle. De magnifiques éléments traditionnels, des objets artisanaux et d’ingénieux métiers de tissage sont exposés dans ce décor idéal. Du vieux bois massif est recyclé en tables et en bancs, tandis que des briques couleur rouille sont utilisées pour les structures des maisons.

La seconde étape du voyage s’effectue à Bumthang, où une forêt dans la forêt a été créée. L’hôtel se situe au sein d’une verdoyante région boisée, et possède de grandes fenêtres qui permettent aux éléments extérieurs de faire partie intégrante de l’espace intérieur. Le vieux bois est recyclé et utilisé pour le mobilier comme pour les pieds de lampe et les tables basses, tandis que l’intérieur épuré s’avère particulièrement élégant grâce aux murs en bois à motifs et aux chaleureux sols en bois recyclé. Grâce à la palette de couleurs naturelles, les intérieurs s’intègrent parfaitement au paysage boisé.

En se déplaçant ensuite à Punakha, on a le sentiment d’arriver dans une ferme traditionnelle au sein d’une région rurale aux terres et aux terrasses fertiles. Une dimension supplémentaire a été ajoutée aux lignes nettes du décor avec la construction de murs en brique d’argile dans les salles de bain, de lumières soigneusement placées dans des jarres comme les communautés traditionnelles en avaient l’habitude, du tissage en bambous en guise de mur et de l’utilisation ingénieuse du bambou et du rotin pour créer des objets remarquables.

Le quatrième bijou de ce voyage Six Senses Bhutan est Gangtey. Tout en maintenant les lignes épurées et la palette naturelle de couleurs, de magnifiques sols en bois érodé ont été créés. Des détails chaleureux en cuir avec les confortables fauteuils et repose-pieds, les tables basses et les lanières des délicats luminaires à suspension ont été également intégrés. Un élément remarquable du chalet de Gangtey est le pont pour observer les oiseaux. Il a été construit avec de la pierre locale et couvert grâce à de larges fenêtres afin de permettre aux clients d’observer au plus près leurs amis à plumes.

Paro est la dernière étape du voyage. Il s’agit d’un site de vieilles ruines de pierre. L’atmosphère du site a été une inspiration pour aménager les intérieurs, avec des murs en pierre taillée et des cheminées qui contrastent avec le bois des poutres provenant de sources renouvelables. Des points communautaires ont été conçus pour que les clients puissent partager leurs journées avec les autres voyageurs autour d’un chaleureux feu en plein air.

L’ouverture du Six Senses Bhutan est prévue pour le second semestre 2017.

Photos : © Six Senses