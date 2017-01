Et si la maison de demain était un bateau ?

Kay Flo : C’est une première mondiale, un concept abouti, murement réfléchi et optimisé par une équipe d’experts : KayFlo est une maison-bateau. Une solution d’habitat du futur : économique, écologique… et mobile !

Cette maison de plus de 100m2 habitables mesure 13m de long sur 7m de large. La Kay Flo est économique à l’achat : moins de 2 800 euros/m2 ce qui est bien moins cher que l’immobilier en zone littorale ou un bateau de confort équivalent.

Son concepteur, ingénieur en génie civil et urbanisme, Jean-Marc Salpétrier, a cherché à créer un lieu de vie mobile, marin, écologique, confortable et accessible financièrement. Pari réussi. « Au départ, je voulais créer une maison flottante mobile pour loger ma famille et j’ai fait appel à Gildas Plessis Yacht Designer qui m’a accompagné sur ce projet initial». Lorsque j’ai vu l’enthousiasme que ce concept suscitait, j’ai poussé la réflexion bien plus loin avec Yacht Concept Laurent Da Rold et Franck Darnet Design pour aboutir à un projet industriel. Je suis également persuadé que KayFlo est une solution d’habitat du futur, au regard de la montée des eaux qui va concerner de nombreux pays dans les décennies à venir », Jean-Marc Salpétrier, concepteur de KayFlo.

Ce concept novateur, écologique et accessible est dédié aux professionnels de l’hôtellerie comme aux particuliers. Une maison KayFlo est vendue « clé en main », comme une maison. Elle peut être habitée à quai et/ou au mouillage, et peut se piloter sans permis. Nul besoin de faire les pleins d’eau ni de carburant, KayFlo est autonome en énergie, grâce à ses panneaux solaires et ses éoliennes, ainsi qu’en eau via un système de récupération des eaux de pluie. Zéro rejet, traitement des eaux usées et ventilation naturelle : KayFlo s’intègre parfaitement dans son environnement. Sa conception est unique, elle allie une structure monocoque, pour le volume, à deux coques latérales, pour la stabilité. La plus marine des maisons pourra aller jusqu’à 2 milles (3,7 km) d’un abri en respectant l’environnement.

Le premier de série est d’ores et déjà vendu à un particulier, tandis qu’un projet d’hôtellerie flottante d’une quinzaine de KayFlo verra le jour en 2018 à la Martinique. Les KayFlo seront construites à La Rochelle. Pour le marché caribéen et pour le projet d’hôtel flottant aux Antilles, elles seront achevées à la Martinique. L’idée est d’assembler les KayFlo en un lieu où, comme pour une maison, seront coordonnées des équipes d’experts : construction de la coque, configuration des systèmes, des aménagements, etc. « Toujours dans une logique éconologique, l’objectif est de mettre en place un process de construction simple qui fasse d’abord appel aux compétences locales ».

La Kay Flo: une maison vue mer … et l’océan pour jardin !

Concepteur : Jean-Marc Salpétrier

Design : Darnet Design

Conception et Maîtrise d’œuvre : Yacht Concept

Marketing et commercialisation : Nautex