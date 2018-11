Intemporalité et modernité à l’île Maurice

Proche de Grand Baie, station balnéaire très convoitée de l’île Maurice, cette habitation aux formes audacieuses conjugue intemporalité et modernité. Elle est atypique et surprend dans ce quartier de maisons mauriciennes aux allures traditionnelles. En l’espace d’une année, Elian et Marie sont passés du rêve à la réalité. Audace structurelle, aménagements intérieurs fonctionnels et design, matériaux nobles.

L’architecte Axel Gomez a optimisé chaque mètre carré ; espaces fluides baignés de lumière naturelle, standing irréprochable, dépaysement unique, confort indéniable. Une conception tropicalisée qui privilégie le bien-être avec des lignes modernes et pures au coeur d’un écrin de verdure paysagé. Une baie vitrée à galandage, aux dimensions quasi hors normes, ouvre la maison sur la piscine. La lumière naturelle en profite pour inonder avec générosité le salon, la salle à manger et la cuisine. Des carreaux italiens rectangulaires de grande dimension rehaussent le tout.

Dans ce cadre unique et lumineux Indoor/Outdoor, le mobilier au style chic et intemporel est mis en scène. Les marques de renom habillent avec brio le rez-de-chaussée ; Roche Bobois, Atelier du Store, Le Corbusier, Unopiu, Fermob… Canapés intérieurs, salon extérieur, salle à manger, luminaires et objets de décoration s’harmonisent tout en délicatesse avec l’architecture contemporaine. Les fonctionnalités de la cuisine au style raffiné ont été intégrées dans la conception. Des formes élégantes, des tonalités modernes blanches et anthracites, des matériaux innovants.

L’escalier graphique, fabriqué sur mesure, donne accès à l’espace nuit. Les trois suites aux tonalités douces et harmonieuses offrent tout le confort et l’intimité souhaités par les propriétaires. « Je me suis laissée guider par la couleur » souligne Marie, heureuse propriétaire.

Chaque chambre dispose d’une terrasse spacieuse et intime. La décoration recherchée et raffinée apporte un cachet incomparable au lieu. Des meubles chinés viennent, par petites touches, apporter chaleur et convivialité. Les hauts murs protègent les propriétaires des regards indiscrets. Les végétaux choisis avec attention sont plantés aux abords du bassin entouré de pierres mauriciennes. Ici, tout est calme, luxe et volupté. Le salon extérieur au look vintage avec son revêtement Outdoor permet à Elian et Marie de profiter confortablement du climat tropical.

La villa est un bel exemple de construction contemporaine intelligente intégrée dans son environnement.

Texte & Photos : Corine Tellier – Remerciements à Elian et Marie 06 92 30 22 66 ou +230 57982805