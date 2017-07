La Villa Java… pure évasion !

A l’extrême nord-ouest de l’île de Saint-Barth, tout près de la plage des Flamands, la demeure suscite l’imaginaire. Pour une large part réalisée en bois, la construction revisite avec une immense poésie les codes de la construction caribéenne traditionnelle, et laisse apparaître les nombreuses influences issues de l’histoire et des mouvements de population dont cette région du monde a été le théâtre.

Evoquant tour à tour l’Indonésie, l’Afrique ou l’Europe, la villa Java est un ensemble de cases délicatement disposées au milieu d’un jardin tropical et luxuriant, sur les flancs d’une colline descendant doucement dans la mer. Entre ces bâtisses, une piscine s’étend parmi les cocotiers, palmiers et autres espèces d’arbres exotiques dont l’évocation suffit à faire rêver. Surplombant la baie, elle bénéficie d’un panorama époustouflant sur les collines environnantes et sur la mer.

Chacune des cases réparties autour de ce bassin correspond à une chambre avec salle de bains, la case principale abritant quant à elle les espaces de vie et la cuisine. Toutes sont habitées par la poésie et le souci du détail évocateur. La salle à manger pour huit personnes décline un mobilier de rotin autour d’une table sculptée, dans un environnement d’ardoises en bois offrant toute une palette de couleurs et de textures chaleureuses. La cuisine, cérusée de bleu lavande, évoque avec force celles de nos grands-mères ; tandis qu’au salon, les portes et les volets ajourés en persiennes rappellent clairement l’histoire et l’esthétique des pionniers européens dans ces contrées caniculaires.

Dans les chambres, les lits sont enveloppés de voiles de cotons. Les salles de bains qui les accompagnent révèlent des ambiances naturelles et harmonieuses, des jeux de textures minérales ou boisées. Deux d’entre elles proposent des douches d’extérieur au milieu des plantes tropicales.

La villa Java fait partie de ces demeures qui marquent longtemps les souvenirs de ceux qui ont eu la chance de les habiter.

Texte & Photos : Le Collectionist

Le Collectionist est une marque de locations saisonnières de demeures de collection couplée d’un service d’hôtellerie et de conciergerie et destinée à un Club de clients privilégiés à la recherche d’expériences uniques.