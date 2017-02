Superhouse S 00/30 aux îles Baléares, une belle contemporaine

Totalement unique, cette maison contemporaine a été créée par Magnus Ström, fondateur de Ström Architects, basé sur la côte sud de l’Angleterre. L’inspiration lui est venue en travaillant aux côté d’un architecte naval de renommée mondiale. «Pourquoi les maisons ne pourraient-elles pas atteindre les mêmes niveaux de qualité et de fabrication que les yachts ?», s’interrogeait-il. Le concept « Superhouse » est alors né !

Quand une « Superhouse » est commandée, l’investissement n’est pas seulement dans le design … c’est la conception d’un mode de vie. En effet, ils ne fournissent pas uniquement l’architecture, ils fournissent la pensée et le processus derrière tous les éléments complémentaires qui entrent dans la livraison d’une « Superhouse » tout à fait unique, n’importe où dans le monde. Les « Superhouses » sont des maisons uniques, en somme la maison de vos rêves.

Au total, il n’y aura que 30 Superhouses – tout comme une édition limitée d’art ou de montres. Pour souligner cela, chaque maison aura son propre numéro gravé discrètement quelque part dans la façade.

Cette Superhouse – S 00/30 est située dans une baie privée sur une île méditerranéenne. Elle est accessible par une longue route sinueuse à travers un paysage montagneux, ou par hélicoptère pour un transfert rapide vers le continent. Une cour d’entrée murée en pierre locale reflète sa présence dans la baie rocheuse tout en offrant une vue sur la mer.

La conception est très simple : deux murs de pierre en forme de L, berceau de la maison. À l’intérieur de ces murs d’enceinte, deux volumes de bois aux fonctions distinctes. Le premier contient des éléments de service comme la cuisine et le logement du personnel. La cuisine et la salle à manger sont séparées par des écrans coulissants, qui peuvent s’enfoncer dans le sol pour disparaître complètement et ouvrir les deux espaces. Cela permet un plan plus ouvert lorsque la maison est en « mode familial », mais la cuisine peut également être complètement fermée lors de la réception.

Le deuxième volume regroupe un spa et une salle de gym. Encore une fois, des écrans coulissants sont utilisés pour permettre au volume de s’ouvrir et de relier le spa et les espaces de gymnastique aux zones extérieures. Un escalier mène à la suite principale et à quatre suites juniors, permettant aux clients de descendre directement pour l’exercice du matin ou pour un plongeon dans la piscine à débordement.

Luxe ultime : une plage privée dispose également d’un long quai pour accueillir un yacht.

Fiche technique

Entreprise: Superhouse

Designer principal: Magnus Ström

© The Boundary