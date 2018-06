Tip of the Tail dans les îles Turks-et-Caïcos

Dans les îles Turks-et-Caïcos, Tip of the Tail est une villa extraordinaire de bord de mer. Située à la fin de la péninsule de Turtle Tail, elle bénéficie d’un accès exclusif à une plage privée avec une vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes.

Les eaux turquoise s’étendent à perte de vue, offrant un contraste visuel frappant avec le chef-d’oeuvre architectural moderne immaculé de blanc, qui s’inspire des structures élégantes de Miami et de Mykonos.

La villa de deux étages reflète l’atmosphère apaisante des Caraïbes. Contemporaine dans l’architecture et le design, elle se caractérise par des touches déco dans des déclinaisons de bleu, faisant écho aux teintes de l’océan : tableaux, coussins, linge de lit, table d’appoint, photophores ou encore pan de mur… de petits détails épars, tout en subtilité et justement dosés !

Le choix des matériaux est ici particulièrement intéressant. Le naturel qui s’exprime à travers différentes essences de bois, se marie avec élégance à la modernité du cuir et des lignes épurées de la demeure. Tip of the Tail a été construite par des maîtres artisans et des architectes, dont la volonté était de prolonger les espaces intérieurs sur l’extérieur, si bien qu’ils ne font qu’un.

Les cinq suites de prestige de la villa disposent non seulement d’une terrasse privée meublée avec vue, mais aussi d’une salle de bains privative. La villa peut ainsi accueillir jusqu’à seize invités.

La piscine équipée d’une paroi en verre est à couper le souffle. Pour parfaire ce lieu de détente, un bain de soleil de 10 places est prêt à accueillir les hôtes dans le plus grand confort. A cela s’ajoutent les multiples salons extérieurs, idéaux pour profiter pleinement des atouts d’une vie sous les tropiques.

Cette maison intelligente et connectée est entièrement équipée du wifi dans tous les coins de la maison, et d’une technologie étonnante. Sonos, un système sonore facile à utiliser, permet de contrôler le niveau de la musique dans toutes les zones de la maison, en utilisant simplement l’iPad interne. Même la piscine est une «piscine intelligente », et ses belles lumières LED de couleur peuvent être contrôlées par le toucher d’une application.

Texte : Jessica Lebrat – Photos : © Luxury Retreats