VILLA AMARILLA, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS…

Bienvenue à la Villa Amarilla, une demeure étonnante située sur l’un des plus beaux récifs d’Anguilla, à Island Harbour. Ce joyau architectural offre près de 3 000 m2 de luxe et de confort, et jouit d’un décor aussi beau que le paysage des îles alentours.

Dépaysement garanti au cœur de cette villa bénéficiant d’une vue imprenable sur Shoal Bay et Scrub Island. Une vue qui s’apprécie depuis l’une des terrasses de la villa, ou la splendide piscine à débordement élégamment tapissée de mosaïques turquoises.

Conçue par le célèbre architecte d’Anguilla Carl Richards, le design de la villa est de style caribéen avec une influence italienne dans ses murs en stuc jaune, ses volets turquoise et son toit en tuiles rouges. Une architecture parfaitement en phase avec le littoral ensoleillé de l’île.

Les intérieurs ont été réalisés en collaboration avec le designer primé de Dallas, David Salem. L’océan y est omniprésent, avec des détails architecturaux et des éléments de décoration qui évoquent toujours cet univers : poissons, coquillages et coraux se déclinent des lustres au linge de maison, en passant par le mobilier. En matière de couleurs, le bleu et ses déclinaisons sont prédominants, avec quelques touches, tantôt de corail, tantôt de vert.

Dès l’entrée de la villa, derrière d’imposantes portes en fer forgé, on découvre de hauts plafonds voûtés qui abritent des pièces spacieuses et lumineuses. Les espaces de détente y sont nombreux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.

Le luxe est omniprésent. Bain à remous, Home-Cinéma, salle de fitness et table de massage font partie des équipements hauts de gamme pensés par les propriétaires.

En plus d’une belle cuisine en bois dotée d’un grand îlot central, la terrasse dispose d’un espace barbecue dernier cri, dans un cadre fort agréable.

L’espace nuit abrite cinq suites au style unique et coloré. Chacune d’elles possède sa propre salle de bains aux couleurs vitaminées. Trois des suites sont également équipées d’une douche en plein air, pour profiter du calme enchanteur de cet endroit.

Villa disponible à la location sur le site : www.luxuryretreats.com

Photos : © Luxury Retreats

Texte : Jessica Lebrat