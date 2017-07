Villa Paruline, contemporaine de Saint-Barth

A l’extrémité orientale de l’île de Saint-Barthélémy, Petit-Cul-de-Sac est un village attenant à la plage du même nom. Sa position stratégique, sur les hauteurs d’une petite péninsule, lui permet de jouir d’une vue panoramique à la fois sur la mer des Caraïbes et sur l’océan Atlantique. C’est dans cet environnement paradisiaque, à cinq cent mètres de la plage, que se trouve la Villa Paruline, élégante construction contemporaine, idéalement située sur le flanc de la colline et bénéficiant d’un ensoleillement optimal associé à ces vues magiques sur la mer.

L’accès se fait par un chemin montant en pente douce, bordé de nombreuses espèces d’arbres tropicaux et de fleurs multicolores. Au détour d’un bananier, la villa laisse apparaître ses élégants volumes de pierre qui se découpent sur le ciel d’azur. Une première piscine se dévoile sur une terrasse en bois, accompagnée d’un salon de plein air étalant de confortables canapés à l’ombre d’un parasol.

De l’eau du bassin s’élève un mur de pierres ouvrant sur une salle à manger ultra contemporaine, autour d’une table pour 6 personnes. Un salon généreux et ventilé propose, plus loin, une immense banquette et divers mobiliers d’art local, dont une pittoresque table d’échecs. Ce salon s’ouvre sur l’extérieur – une deuxième piscine se découvre alors, sa forme longiligne lui donnant une vocation plus sportive qu’à son homologue de la terrasse principale.

Les chambres, disposées autour de la première piscine, déclinent toute une gamme de textures colorées grâce à divers tissus tendus entre ces murs contemporains. Zébrures fauves, indigo soutenu et rouge carmin d’une grande profondeur s’associent ici pour offrir un cadre enchanteur. Chacune de ces chambres est accompagnée d’une salle de bains spacieuse et lumineuse, reprenant ces thèmes colorés et ces jeux de textures harmonieusement conçus.

Texte & Photos : Le Collectionist