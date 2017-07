Villa Tali, la géométrique

Sur l’île de Saint-Barthélémy, alors que les paysages ondulent et se tordent, adoptant le rythme des vagues venues s’étendre sur les vastes plages de sable blanc, la villa Tali est faite de formes géométriques précises et régulières. Un contraste qui se transforme en combinaison parfaite, symbolisé par la grande piscine centrale dont l’eau semble puiser sa source dans la mer. Une harmonie entre nature et civilisation que l’on retrouve à chaque étage de la villa, où dialoguent matériaux raffinés et verdure luxuriante.

À l’intérieur, les pièces à vivre respectent ces mêmes principes. Offrant tout le confort d’une architecture pensée pour le bien-être, elles laissent pénétrer en grand la lumière pour donner aux formes tout leur éclat. Faisant le choix d’une décoration minimaliste pour privilégier les larges ouvertures vers l’extérieur, elles offrent le luxe rare de pouvoir admirer des paysages uniques tout en profitant d’un intérieur raffiné.

Les cinq chambres, disposées aux différents niveaux de la villa, sont les meilleurs témoins de ces tableaux exceptionnels. Dans une ambiance chic, et toutes organisées autour de larges baies vitrées, leurs perspectives font oublier que l’on se trouve sur la terre ferme.

Texte & Photos : Le Collectionist