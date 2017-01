La splendide Villa Windward est située au coeur de l’exclusif Sandy Lane Estate, à Saint James sur la côte ouest de la Barbade. Une destination rêvée dans la Caraïbe, pour ceux qui souhaitent un séjour tropical, intime, paisible et totalement relaxant.

Cette imposante demeure à l’architecture atypique, s’inspire à la fois du style anglais, du style colonial et dans une interprétation contemporaine, d’une hacienda sud-américaine… Elle prend place dans une spacieuse propriété, aux jardins verdoyants.

C’est avec émerveillement que l’on découvre une piscine aux pourtours en pierre de corail, où de confortables bains de soleil invitent à la détente. A proximité, dans un souci de convivialité, une pièce met à disposition bar, douche et barbecue. La villa est caractérisée par ses grandes ouvertures qui laissent pénétrer la lumière naturelle et circuler les alizés… La pièce à vivre donne ainsi sur toute la longueur d’une véranda couverte, à travers de grandes portes françaises en bois. Résultat, un agréable espace combinant intérieur / extérieur, où de nombreux salons peuvent accueillir les convives, selon leurs envies et l’ambiance recherchée. Sur la véranda, des meubles en rotin sont déclinés dans une palette de blanc et de bleu ciel, en faisant un espace perpétuellement apaisant et rêveur. À l’intérieur, les mêmes nuances pâles prolongent cette atmosphère de détente, avec une touche plus classique.

Windward possède deux salles à manger. La première, à l’intérieur, est attenante à une zone de service comportant un évier, une machine à glace, un petit réfrigérateur et une station d’accueil iPod pour assurer une ambiance musicale. La seconde, se trouve à quelques pas de la véranda, sous un belvédère accessible via une courte promenade couverte. Elle dispose d’une table circulaire en pierre de corail et d’une vue des plus relaxante sur la propriété. La cuisine en marbre comporte quant à elle, un large bar prêt à accueillir les invités pour un petit-déjeuner moins formel.

Côté chambres, cinq suites sont réparties sur deux étages. Elles proposent une literie de première qualité, de grandes salles de bain et des terrasses privées pour une intimité préservée. Une salle de médias et une salle de gym climatisées complètent les équipements de cette somptueuse villa, où le confort est omniprésent.

Photos : © Luxury Retreats

Villa disponible à la location sur le site : www.luxuryretreats.com