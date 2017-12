« Patrimoine de la Guadeloupe », un ouvrage de référence

Voici une belle invitation à la découverte de la grande diversité du patrimoine de la Guadeloupe !

Cet ouvrage de 608 pages est un voyage à travers des siècles d’histoire grâce aux témoins matériels d’un passé fait de grandeur et de douleur. Depuis les vestiges archéologiques des premières occupations amérindiennes jusqu’aux chefs-d’oeuvre de l’architecture moderniste du XXe siècle, défilent les monuments et les objets qui font la fierté des Guadeloupéens.

Ce livre invite à la découverte de la grande diversité du patrimoine de la Guadeloupe à travers plus de 1 700 photographies, une série d’articles thématiques et plus de 1 000 notices couvrant l’ensemble des communes. Réunissant les contributions de 45 auteurs choisis parmi les meilleurs spécialistes, il constitue un hommage à tous ceux qui déploient des efforts considérables pour assurer la conservation de cet héritage et le rendre accessible au plus grand nombre.

Patrimoine de la Guadeloupe prend place au sein d’une collection déjà riche de versions dédiées à la Guyane et à la Martinique. En projet, une édition consacrée à la Réunion (puis à la Nouvelle-Calédonie) devrait voir le jour d’ici un an.

Patrimoine de la Guadeloupe – Prix de vente public : 25,00€

