Et si vous vous évadiez en … Guadeloupe !

Texte : Christine Morel

Photos : Simax Communication

Notre économie repose en grande partie sur le tourisme. Une activité en berne depuis mars 2020 qui met à mal bon nombre d’entreprises locales. Cet été s’annonce comme un réel enjeu économique afin de soutenir les acteurs de la filière en privilégiant notamment notre archipel comme destination vacances !

C’est dans cet esprit que nous avons fait le choix de vous soumettre des idées d’évasion au cœur même de notre région afin d’en découvrir ou d’en redécouvrir les mille et une facettes.

Le territoire de la Guadeloupe, constitué d’îles aux superficies diverses et aux caractères si singuliers, constitue une véritable richesse que beaucoup d’entre nous ne connaissent que superficiellement au profit de destinations plus lointaines.

L’archipel dispose d’un potentiel extraordinaire qui le place dans le top 10 des destinations mondiales. Bien loin de la simple image de carte postale évocatrice de plages paradisiaques, la Guadeloupe invite à pléthores d’activités dont certaines sont gratuites et qui s’adressent à tous ; qu’il s’agisse d’un séjour en famille, entre amis ou encore à deux, que vous soyez amateur de culture, de gastronomie, à la recherche de sensations fortes ou tout simplement d’un moment de détente pure, l’une de nos îles répondra à vos attentes.

Le concept de tourisme durable, qui allie protection et valorisation de l’environnement nature se développe en Guadeloupe avec des offres d’hébergements, des activités pour passer un séjour en pleine forêt tropicale, se réveiller au chant des oiseaux et profiter des bienfaits des diverses randonnées à proximité.

À vous de choisir le séjour qui vous convient …

La randonnée

L’archipel, dans son ensemble est, particulièrement propice aux balades. La randonnée pédestre reste un attrait pour de très nombreux visiteurs à la recherche d’espaces naturels authentiques. Cette activité permet la découverte de paysages inédits que, bien souvent, seuls les marcheurs peuvent avoir la chance d’admirer. Elle peut se pratiquer, en toute sécurité, quelles que soient vos capacités physiques et ainsi accompagné d’enfants, à condition de choisir les itinéraires adaptés. Le Parc national dispose d’une application mobile « Rando Guadeloupe » téléchargeable gratuitement qui permet de naviguer sur les sentiers grâce au GPS et de disposer d’informations pratiques.

Pour votre sécurité, nous ne rappellerons jamais assez les conseils de prudence qui peuvent conduire à la crue subite d’une rivière lors d’un épisode pluvieux car de nombreux sentiers comprennent la traversée de cours d’eau. Restez vigilant !

Le monde sous-marin

Les fonds marins de l’archipel constituent un véritable terrain de jeu pour les amateurs de plongée.

Les réserves naturelles protégées aux eaux turquoise hébergent chacune une faune et une flore exceptionnelles entre coraux, éponges, poissons-perroquets, poissons chirurgiens, raies, tortues marines, barracudas, bébés requins-citron …

D’autres paysages sous-marins moins touristiques mais tout autant féériques sont à découvrir notamment dans le Nord Grande Terre : les vagues y ont sculpté la falaise laissant apparaître des grottes, des arches habitées par une multitude de poissons colorés.

Selon le spot, l’expérience peut se vivre lors d’une plongée bouteille, en snorkeling, en randonnée kayak, en bateau à fond de verre ou grâce à un sentier pédagogique à l’image de l’îlet Gosier.

Un séjour romantique

Quel que soit le budget à y consacrer, vous disposez d’une multitude d’offres de logements entre appartements ou villas meublés de tout standing, bungalows, hôtels. Si certains hôtels ou résidences disposent d’un spa sur place, beaucoup d’hébergements proposent également la possibilité de réserver une séance de massage sur le lieu de vacances. Cette prestation peut également se prévoir en duo en bord de plage ou en rivière. Les hébergements intimistes privilégient les prestations à deux avec piscine ou spa privatifs. Des hébergements insolites sont proposés désormais sur toute l’archipel (cabane dans les arbres, bulle transparente, nuit étoilée, bungalow flottant …).

Si vous avez le pied marin, laissez-vous tenter par une croisière à bord d’un catamaran privé avec ou sans équipage.

Enfin avant un bon repas en tête-à-tête, trouvez un lieu pour profiter d’une coupe de champagne le temps du coucher de soleil sur la mer des Antilles.

Le succès de ce type de séjour se conçoit en ayant pris soin de l’adapter aux goûts de chacun.

Un séjour en famille

Nombreuses sont les sorties qui font le bonheur des plus jeunes entre les parcs animaliers, paysagers, aquatiques, l’aquarium … Offrez-leur des sensations fortes en les emmenant faire une balade sur des passerelles suspendues dans les arbres (Zoo) ou du vélo volant (Pointe-Noire). Pour les explorateurs en herbe, la découverte des fonds sous-marins dans la réserve naturelle de Bouillante peut s’effectuer lors d’un baptême de plongée, d’une balade en kayak ou sur le bateau à fond de verre. La découverte des cétacés au large de la Guadeloupe est une autre activité ludique.

Côté logement, les complexes hôteliers sont sources de facilité car ils offrent des prestations « tout inclus » pour un séjour détente sans avoir à se soucier de l’intendance tout en bénéficiant de la plage, de la piscine et … d’un club enfant. Quant aux villas ou bungalows entièrement équipés, ils permettent de conserver une certaine indépendance tout en profitant de moments en famille.

Pour profiter de baignades en toute tranquillité avec les enfants, choisissez une plage aux eaux calmes.

Découverte mémorielle ou culturelle

Si pour vous, les vacances sont indéniablement une source de culture, « La Route de l’Esclave. Traces-mémoires en Guadeloupe » est un itinéraire labellisé par l’UNESCO qui invite à la découverte de 18 sites patrimoniaux liés à l’histoire et à la mémoire de l’esclavage sur les îles de la Grande Terre, de la Basse Terre, de Marie-Galante et de Terre de Bas. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site www.lesilesdeguadeloupe.com

Dans ce même esprit, le Mémorial ACTe, situé à Pointe-à-Pitre présente une salle d’exposition permanente de 1 700 m2, une salle d’exposition temporaire mais également un espace de recherches généalogiques et une bibliothèque de recherche ouverte à tous.

De nombreux autres espaces muséaux constituent de fabuleux témoignages sur un pan de l’histoire de l’archipel (parc archéologique des roches gravées, musée Edgar Clerc, Costumes et Traditions, du rhum, du café, écomusée Créole Art, maison du cacao, Forts Delgrès ou Napoléon, écomusée de Marie-Galante, les distilleries …).