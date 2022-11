Le syndic de copropriété. et les intérêts communs

Sans carte professionnelle, des copropriétaires exercent alors à titre bénévole ou coopératif. En théorie, ces bénévoles ne sont pas obligés d’avoir de connaissance particulière en matière de gestion ou pour ce qui touche à l’immobilier en général. Dans la pratique, on apprécie de mettre le sort de sa copropriété entre les mains de sachants qui possèdent au moins des notions en comptabilité, s’y retrouvent dans les différentes formalités administratives et savent décrypter le langage parfois complexe des assurances. Pour des questions plus complexes, le syndic bénévole peut se tourner vers une plateforme de professionnels et d’experts pour les travaux, l’aspect juridique, ou encore la comptabilité qui prendront alors le relais.

Une qualité également recherchée (et cela s’applique aussi au syndic professionnel) : le sens du relationnel car rappelons-le, il s’agit de représenter des intérêts mais avant tout des personnes, des sensibilités.

Nos îles n’ont pas encore abordé le virage du syndic en ligne où toutes les démarches sont dématérialisées, un syndic entièrement régi par le digital ; ce qui signifie : pas ou si peu de visite sur site, ni de présence physique. C’est la formule traditionnelle du syndic professionnel qui a fait son nid, elle a un côté rassurant : en cas de nécessité, on sait vers qui se tourner, qui appeler au téléphone. On se sent en confiance quand on délègue toutes les tâches inhérentes à la copropriété à ce type de syndic surtout si ses bureaux ou son agence sont situés dans le secteur.

Ces dernières années, le monde de l’immobilier a accueilli une nouvelle formule professionnelle qui relègue (gentiment, car le marché est suffisamment vaste pour une coexistence pacifique) les syndics habituels au rang de « traditionnels », ce qui soulignons-le encore n’a rien de péjoratif ni de dévalorisant.

Le néo-syndic mixe les deux mondes : il propose des prestations similaires à un syndic traditionnel à cette exception près qu’il mise également sur les outils numériques. Un modèle hybride avec une dimension digitale et une dimension physique au diapason d’une population de plus en plus connectée. La métropole enregistre ainsi un boum de ces entreprises. Le concept commence à éclore et semble promis à un bel avenir avec des arguments séduisants : des frais maîtrisés et une grande réactivité.

La grande majorité des démarches administratives et comptables est dématérialisée.

Les syndics dits traditionnels doivent fournir aux copropriétés qu’ils suivent un extranet, un portail Internet qui reprend l’ensemble des informations essentielles de la vie de la copropriété telles que les contrats, les comptes… Cette fonction est également présente chez les néo-syndics où un drive permet de consulter les documents sans avoir à se déplacer en agence. On peut aller encore plus loin en programmant des contrats de maintenance, s’assurer du bon paiement de prestations, gérer le plus finement possible la vie en copropriété en limitant les déplacements à l’essentiel.

Les gestionnaires sont ainsi plus présents pour écouter et davantage réactifs pour trouver des solutions aux préoccupations des copropriétaires.

Le digital libère en quelque sorte leur action et ils pourront donner des échos à des projets qu’ils seront en mesure d’accompagner. Pourquoi ne pas envisager l’aménagement d’un jardin partagé, d’un potager, d’une aire de jeux pour enfants ?

Les locataires ne sont pas oubliés : les néo-syndics leur permettent d’avoir accès à une partie de la plateforme de copropriété, via une application dédiée, pour signaler en temps réel des dysfonctionnements (une fuite dans le couloir, ou encore une ampoule à changer dans les parties communes…).