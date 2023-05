Luminaires et style de déco

Luminaires entre minimalisme, japandi et minéral.

Pour les intérieurs linéaires, aux formes géométriques plus marquées, vous pouvez adoucir et romantiser l’ambiance grâce à une accumulation de luminaires, de plusieurs tailles et couleurs du même modèle. Côté matière, misez tout sur le calacatta ou le travertin. En plus d’être plus durable, elles offrent de la texture et une certaine imperfection qui apporte charme et authenticité aux intérieurs dépouillés ou très neutres.

Le verre et le papier sont aussi des matériaux très tendance cette année et cela n’a pas épargné les luminaires. Ils offrent des formes travaillées sans effort, des nuances de blanc qui viendront sublimer la lumière de votre espace. Les suspensions en papier mâché, en forme de pétales de fleurs ou encore les luminaires en verre dépoli sont à la fois poétiques et mystérieux grâce au jeu de transparence.

Les tendances en matière de décoration mais aussi de lifestyle s’inspirent de plus en plus du Japon et de la Scandinavie. On apprécie les intérieurs où tout fait sens, sans surcharge et habillés avec le coeur, le bon goût, le confort et l’esthétisme prédominent quand on parle du style Japandi. Simples et discrets, les luminaires devront restés dans une palette de couleur neutre, des formes pures et légères.