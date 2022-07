Astuces pour rénover une salle de bain

Lorsque le budget ne permet pas de faire appel à un artisan, quel conseil pourriez-vous apporter pour rénover sa salle de bain à moindre coût ?

S.P : Pour une salle de bain neutre et épurée, le carrelage blanc de 10 x 10 cm aux murs et la pierre au sol sont, en plus d’être incontournables, accessibles à tous les budgets. Aussi, repeindre son carrelage ou ses murs avec une peinture adaptée est un excellent moyen de rafraîchir l’espace. Enfin, on peut tout simplement changer le linge de bain en optant pour des coloris coordonnés, une modification minime qui renouvelle et unifie la pièce.

La touche Sarah dans la salle de bain ?

S.P : J’y apporte avant tout une touche personnelle car, au-delà d’être un espace fonctionnel, la salle de bain est un lieu de vie. J’aime, tout d’abord, qu’elle soit relaxante et reposante, c’est pour cela que j’y intègre toujours une assise comme un pouf ou un fauteuil. Pour une ambiance encore plus boudoir, on peut ajouter des bougies parfumées.

Accueillante et apaisante, la salle de bain est pour moi un havre de paix. J’ajoute des photos aux murs, plus particulièrement des photos de famille ou de voyage, parfaites pour se créer un cocon réconfortant. Dans la même veine, on peut faire broder le nom des enfants sur leur peignoir et y ajouter des pompons de couleur, effet douillet garanti.