Ces objets déco tendance incontournables !

Book display



Vous êtes accro à la déco et vous collectionnez les livres ou magazines sur le design et l’esthétisme, peut-être même la mode, les voyages ou la nourriture ? Autant de sujets faits pour nous séduire par leur contenu et couverture attrayante. Pourquoi se priver d’autant de plaisir pour les yeux en les dressant sur leurs tranches dans une bibliothèque, aussi belle et bien agencée soit elle. D’autant plus qu’il devient de plus en plus rare de tendre le bras vers une étagère afin d’attraper tel ou tel livre lorsque nous disposons de quelques instants de paix pour se détendre. On a vite fait d’attraper notre smartphone posé sur la table basse du salon. Alors inversons la tendance en disposant nos plus beaux livres, couvertures bien en vue face au canapé. Comme un tableau de nos sujets et hobbies préférés, les livres s’agencent par taille, par couleur tel un bouquet de fleurs pour créer une certaine harmonie et esthétisme. Une composition à travailler avec quelques vases à remplir d’un anthurium ou quelques oiseaux de paradis. Vous pouvez également trouver tout autour de nous de quoi réaliser un beau décor. Prenez soin de nettoyer et sécher une jolie conque de lambi ou la coquille toute blanche et polie par la mer d’un oursin ramassé sur la plage lors d’une belle journée au soleil. Une joyeuse mise en scène offerte à vos invités qui du premier coup d’œil peuvent deviner vos intérêts et ainsi lancer les sujets de conversations.

Si l’espace disponible sur votre table basse ne vous semble pas le meilleur support pour profiter de vos livres, que pensez-vous de ce petit bout de couloir tout triste et vide ou encore le coin de cette pièce où rien ne semble trouver sa place ? Un banc ou un tabouret en osier, quelques piles de livres et magazines seront parfaits pour à la fois profiter de vos trésors tout en décorant votre intérieur. Inutile de vouloir créer une géométrie parfaite en les empilant, au contraire, un peu de désordre rendra l’agencement plus vivant et invitera d’autant plus à la lecture.

Enfin si la maison déborde littéralement de livres, vous êtes sentimentale et ne concevez pas de les donner ou de les ranger à la cave, que dites-vous d’en faire un petit meuble comme une table basse ? Tel un ingénieur civil, organisez une pile bien droite et stable afin d’y poser une lampe de chevet et votre crème de nuit. Quelle belle façon de profiter de ses lectures jusqu’au bout en leur offrant une seconde vie loin des portes fermées d’un placard.

Des bougies qui nous font fondre

Elles sont si jolies qu’on a bien souvent mal au cœur à l’idée de les allumer ! Les bougies sont devenues des objets déco à part entière et perdent de temps en temps leur fonction première qui est d’éclairer. Une tendance très forte s’est dessinée cette saison grâce aux jolies bougies aux formes féminines. La culture de la mixité et de la diversité a rejoint nos intérieurs et on y voit désormais trôner des corps fiers et conquérants, poitrine en avant, à l’assaut de nos étagères ou de nos consoles. Dans des tons très doux, des cires au toucher mat, on prend plaisir à les admirer et une certaine sensualité se dégage de la flamme qui danse sur ces bougies modernes et romantiques.

On retrouve ces couleurs pastel dans de nombreuses déclinaisons géométriques à la fois simples et complexes. Des formes arrondies loin des bougies standards, des nœuds voire des doubles nœuds qui entremêlent deux bougies de couleurs différentes, tout semble sculpté avec douceur et volupté. On adhère complètement à cette nouvelle forme d’art qui anime avec soin chaque petit recoin de la maison. Elles sont aussi une excellente idée cadeau, pleine de charme et de symbolique, on retrouve de plus en plus de petits artisans offrant leur service pour la personnalisation de bougies. En offrant une bougie personnalisée avec l’odeur préférée de votre femme ce n’est pas seulement un objet de décoration que vous lui offrez, c’est aussi un moment de détente qu’elle saura apprécier, une fois les enfants couchés, dans un bon bain chaud ou avec son bouquin du moment et un bon verre de vin.

Céramique, mon amour



Quel plaisir de déguster son café dans une jolie tasse, d’agencer quelques fleurs tropicales dans son vase préféré ou encore de disposer des fruits frais dans la plus belle coupe de la maison. La vie est faite de petits bonheurs qu’il faut savoir identifier et apprécier. Un plaisir décuplé quand vous avez vous-même créée votre vaisselle préférée lors d’un moment de partage avec un artisan par exemple. Nous sommes de plus en plus à la recherche de sens dans nos vies, un besoin qui se reflète dans nos loisirs. Participer avec ses amies à un atelier poterie est un moment hors du temps où l’on profite de ses proches tout en s’offrant un boost de créativité. Pensez – y pour vos cadeaux et vos activités en couple ou en famille, le plaisir est d’autant plus gratifiant qu’il vous permet de ramener à la maison, un objet unique qui vous procurera toujours beaucoup de fierté à sa simple vue.