L’avant/après d’une vénérable de l’Entre-deux

Au sol, le couple a choisi comme revêtement du carrelage, à l’exception des chambres qui accueillent un parquet flottant en bois. « Concernant les menuiseries, nous avons gardé les anciennes fenêtres et retapé les anciens volets en façade ». La maison manquait de luminosité : des fenêtres en aluminium et une grande baie vitrée à l’entrée ont illuminé l’intérieur. En bardage, la tôle extérieure refaite et décorée en jaune et bleu Majorelle, « le coup de cœur de Jo ».