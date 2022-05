Cinéma en plein air : Créer une ambiance magique

Pour une soirée ciné magique à la maison, l’ambiance doit être parfaite. En ajoutant quelques touches de lumière chaleureuse à votre décor, vous instaurerez une ambiance cocooning et apaisante, parfaite pour une soirée dehors. Pas de soirée cinéma sans écran sur lequel projeter la séance ! Choisissez un drap blanc et accrochez chaque coin à un mur ou, pour une installation encore plus simple, suspendez votre drap sur la corde à linge. Installez le projecteur et passez à la déco !

Pour recréer l’ambiance de cinéma parfaite, posez des bols garnis de popcorn et les boissons préférées de vos invités sur des tables d’appoint. Ajoutez quelques bougies et des lanternes sur vos tables basses, qui brilleront d’une délicate lueur et éclaireront aussi les différents snacks proposés. Illuminez la soirée en suspendant une guirlande guinguette blanc chaud au-dessus de votre écran improvisé. Accrochez quelques lampions solaires à la guirlande pour diffuser une lueur subtile au-dessus de votre home cinema.

Enfin, installez des assises confortables en face de l’écran. Les fauteuils de jardin et gros coussins de sol sont de très bons choix car ils sont aussi confortables qu’élégants. Disposez différentes bougies étanches et des lanternes au pied de vos coussins. Vos invités pourront ainsi facilement retrouver leur chemin à la nuit tombée. Les éclairages solaires sont incontournables pour les soirées d’été, car ils s’illumineront automatiquement dès le crépuscule et créeront une ambiance magique tout au long de la nuit !