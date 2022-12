La couleur 2023 dévoilée : PANTONE 18-1750

À l’ère de la technologie, s’ancrer dans le réel et se reconnecter à la nature est primordial. La couleur PANTONE 18-1750 Viva Magenta issue de la famille des rouges est directement inspirée du rouge de la cochenille, un des colorants naturels le plus précieux, le plus fort et le plus brillant du monde.

PANTONE 18-1750 Viva Magenta nous reconnecte à la matière originelle et crée une ambiance rassurante et confortable, annonciatrice d’une transformation. Joyeuse et optimiste, la nouvelle couleur PANTONE stimule, galvanise notre esprit, permet de mobiliser nos forces intérieures, elle encourage à l’expérimentation.

La couleur Pantone de l’année exprime une humeur, un besoin et reflète une énergie. Alors que la société utilise la couleur comme un puissant moyen d’exprimer les idées et les émotions. Le caractère particulier et dynamique de cette teinte rouge carmin incarne la vision d’un avenir plus positif.

Le PANTONE Viva Magenta dynamise les intérieurs. La couleur Pantone© de l’année s’adapte à un large éventail de matériaux, de textures et de finitions. Pleine d’énergie, cette teinte rouge pourpre peut susciter différentes émotions.

À la fois intemporelle et profonde, elle apporte une touche audacieuse sur un mur, un meuble d’appoint ou dans une décoration intérieure !