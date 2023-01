Le salon, l’âme du lieu 

Des planches de longboard, des pagaies, en beau bois travaillé, customisées selon votre goût et qui n’iront pas à l’eau mais en bonne vue dans votre intérieur : en guise de table originale ou encore à poser à même le sol, ou sur un tapis pour servir de support à vos plantes et autres objets.

Une atmosphère plus décontractée ? On offre à un salon aux airs vintage des allures encore plus nonchalantes, en optant cette fois pour un clin d’œil à la culture surf californienne.

Nul besoin d’ouvrir un album de photos pour vous replonger dans l’atmosphère de vos meilleurs voyages : prenez place dans votre canapé et ouvrez grand les yeux. Le spectacle se déroule sous votre regard nostalgique et réconfortant. Vous vous rappelez avec émotion le jour où vous avez mis la main sur cet objet insolite qui ne semblait attendre que vous sur un marché dans village reculé du Myanmar.