Petits espaces, grande classe

Comment obtenir un niveau de confort optimum, et loger le plus de monde possible, dans un appartement de petite taille ? « Dans ce style de surface, où chaque centimètre compte, on compacte toutes les fonctions », explique Camille Hermand. Son premier geste est souvent de réduire la salle de bains au stricte nécessaire : une douche, une vasque et quelques rangements. L’espace gagné permet d’aménager par exemple une mini-buanderie et un WC séparé.

Le jeu est ensuite de retourner le plan dans tous les sens pour créer une chambre, voire deux. « Il ne faut pas croire que quand il y a peu de surface, il faille laisser tout ouvert, conseille Camille Hermand. Une chambre, même petite, est très agréable. » À la manière des suites d’hôtel, la chambre est séparée du séjour par une cloison vitrée, qui a l’avantage de ne pas arrêter le regard. La demi-cloison de la baie vitrée est un point d’appui idéal pour un canapé ou une banquette de salle à manger. Elle peut aussi être une sorte de capsule fermée par un rideau. Dans ce cas, une menuiserie sur mesure intègrerait à merveille rangements et tables de nuit.