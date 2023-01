Salle de bain, le blanc intemporel

La réciproque est aussi efficace et il est intéressant de se demander ce que des touches de blanc viennent apporter à une salle bain.

Autrement dit : le blanc garde-t-il sa fraîcheur intemporelle dans le rôle d’invité surprise ?

La meilleure des réponses, ce sont les équipements et les éléments de décoration qui la donneront avec le plus de justesse.

L’un des équipements phares de la salle de bain, la baignoire, est d’ailleurs l’un des indissociables de la couleur blanche. Qu’on décide de la poser au cœur de la pièce à l’image d’une suite parentale ou contre un mur, c’est son dialogue avec l’arrière-plan dont il ne faudra pas perdre une bribe.

Ecoutez voir ce que vous raconte une baignoire blanche bordée de carreaux de ciment :

un doux bruissement aux sonorités vintage, avec des accents nostalgiques. Le mur qui jouxte la baignoire immaculée fait lui aussi ressortir sa lumineuse beauté : un régal pour les yeux quand elle se détache sur un fond aux veinures délicieusement marbrées ou encore sur du bois clair.

Le bois décidément choix plus que gagnant si l’on ajoute qu’il est du plus bel effet lorsqu’il entre dans la composition de ces ponts de baignoire très en vogue et où se nichent, le temps de votre moment de relaxation, tout le nécessaire pour déconnecter : savon, gels moussants, huiles essentielles…

Une autre astuce pour habiller de malice votre baignoire à poser : penser à accessoiriser les pattes en les customisant en version dorée ou vieux bronze par exemple.

Une vasque blanche à poser ou à encastrer ? On reste sur du blanc, si possible celui que diffuse cette matière à l’aspect lisse et doux qui offre par ailleurs une résistance remarquable aux taches et aux rayures, la céramique, porcelaine pour les intimes. Qu’importe sa forme (ronde, carrée, rectangulaire, ou aux bords arrondis et épais), vous vous démarquerez essentiellement grâce à sa finition : pariez sur la brillance, ceinturez l’équipement d’un liseré noir si vous souhaitez appuyer le contraste, et le tour est joué !

En ce qui concerne le mobilier enfin, la mode des meubles en hauteur, synonymes de gain de place dans une salle de bain qui vise de plus en plus l’épure, réussit plutôt bien au blanc, en colonnes de rangement ou bien meubles sous-vasque. L’aspect nacré ou laqué est bienvenu dans un intérieur qui se veut moderne et correspond à merveille avec l’esprit graphique instauré par la répartition des casiers qui sembleront léviter.