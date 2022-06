Salle de bain High tech

Lavabo ultra moderne

Les équipements à détection de mouvements ne sont plus réservés aux professionnels, vous pouvez équiper votre salle de bain de cette technologie et ainsi totalement supprimer les commandes manuelles. Un rendu épuré et design en plus d’un gain de temps non négligeable lorsque l’on est pressé le matin ou encore que nous avons bébé dans les bras. A l’heure du développement durable vous trouverez également des robinets de lavabo distribuant à la fois eau et savon, gain de temps et de ressource estimé à 50% en économie d’eau par exemple. Vous en avez rêvé, voici le lavabo auto-nettoyant ! Utilisant le même principe que le lave- vaisselle, il vous suffit d’appuyer sur un bouton afin de lancer le programme nettoyant et dire au revoir à la corvée de nettoyage du lavabo.

Meuble connecté

L’éclairage automatique à détection de mouvement est une des technologies désormais disponibles sur nos meubles de salle de bain. Très pratique pour se maquiller ou s’épiler, c’est également un véritable confort que de pouvoir ajuster l’éclairage en fonction de l’heure ou de l’ambiance à donner à la pièce. Pour un effet total son et lumière, découvrez avec amusement toutes les fonctionnalités des systèmes Bluetooth vous permettant de connecter votre smartphone à votre meuble. Cette technologie fait entrer la salle de bain dans une toute nouvelle ère, imaginez choisir votre musique par commande vocale depuis votre douche ou demander le récapitulatif de votre journée via votre agenda, le tout dans une qualité sonore et une réactivité incroyable.

Toilettes magiques

Aussi glamour que cela puisse être que de s’extasier sur les nouveaux modèles de WC, force est de constater que la technologie a fortement progressé. En plus des modèles dit japonais permettant d’éliminer le papier toilette, gagner en confort tout en économisant sur l’eau, vous trouverez désormais des toilettes totalement escamotables à détection de présence. Concrètement, vous pouvez faire disparaître totalement vos WC dans le mur. Un gain de place non négligeable pour les petites salles de bain. À cette nouvelle fonctionnalité vous pouvez ajouter l’option auto-nettoyante. Certains systèmes sont désormais équipés d’une option de désinfection intégrée afin de garantir la propreté et l’assainissement des surfaces et tuyaux intérieurs.

Miroir, mon beau miroir

Notre coup de cœur va à toute la catégorie des miroirs connectés. Véritable écran géant connecté à Internet, il connait vos goûts, vos habitudes et vos routines. Pour interagir avec lui, il suffit d’agiter les mains de part et d’autre et non par commandes tactiles afin d’éviter de laisser des traces de doigt sur sa surface. Il vous annonce la météo du jour, votre planning, mais aussi les actualités. En le connectant à votre smartphone, vous y retrouverez vos photos, vos comptes préférés sur les réseaux sociaux, de quoi se maquiller ou se coiffer en direct avec un tuto YouTube. Connectée peut rimer avec écolo puisqu’il chronomètre votre temps de douche ou de brossage de dents afin de vous faire économiser l’eau. Il utilise également un rétro éclairage à LED pour une utilisation responsable de toutes vos ressources. Un vrai petit bijou !

Mini frigo

C’est la tendance incontournable dans le monde de la beauté et des cosmétiques. Afin de conserver les qualités de vos cosmétiques le plus longtemps possible, ce petit bijou aux couleurs pastel est un allié indispensable. Les soins 100% naturels sont de plus en plus plébiscités et avec un climat tropical comme le notre, il est important de les conserver au frais afin de garantir leur efficacité et longévité. Inutile de faire des aller et retour de la cuisine à la salle de bain à chaque fois que vous vous lancez dans votre routine skincare. Dorénavant, retrouvez tous vos produits à portée de main et à la bonne température pour un moment du pur plaisir.