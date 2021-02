Comment décorer son balcon ?

L’engouement pour la décoration des espaces extérieurs ne cesse d’augmenter. Les balcons ne sont pas en reste… même s’il s’agit de surfaces assez réduites, ces espaces offrent un grand choix en termes de décoration ! Lights4fun a partagé ses astuces pour vous aider à aménager votre balcon et en profiter comme il se doit !

En incorporant de la verdure aux tons gris du ciment vous créerez un look urbain des plus tendance. Mélangez des plantes en pots, plus pratiques à utiliser, de différentes tailles et de différents styles. Pour vos “soirées balcon” les guirlandes guinguette sont très tendance, suspendues en hauteur au-dessus de vos sièges pour créer un périmètre lumineux à la tombée de la nuit. Vous pouvez soit les draper depuis les coins de votre balcon ou les faire courir le long des murs pour ajouter une note chaleureuse et ainsi profiter de votre décor depuis votre chaise.

Lights4fun vous suggère d’avoir un point central sur votre balcon pour attirer votre attention dès que vous posez le pied à l’extérieur. Pour ce faire, les fontaines sont une option idéale avec le murmure apaisant de l’eau contribuant à faire naître cette atmosphère relaxante dont chaque balcon a besoin ! Une fontaine Bouddha à Led par exemple, peut être une pièce maîtresse qui apportera cette touche de sérénité à votre espace, tout en étant un élément décoratif aussi beau le jour que la nuit.

Les bougies et lanternes LED d’extérieur vous aideront à accentuer l’ambiance paradisiaque et chaleureuse pour vous permettre de vous évader de la maison. Adoptez un look minimal avec quelques bougies LED dispersées autour de votre espace. Jouez sur différentes hauteurs de bougies pour parachever ce look. Les lanternes de jardin sont aussi une alternative stylée et les lanternes sont parfaitement adaptées pour un balcon à thématique urbaine.

Ajouter un détail décoratif peut sublimer la déco de votre balcon. Dans cet objectif, une guirlande à micro LED est parfaite ; entrelacée parmi les plantes et les arbustes ou enroulée autour de la main courante de votre balcon pour le faire briller. Plantez des balises solaires dans vos jardinières en les alignant, pour apporter de la vitalité à vos fleurs. Les formes délicatement ouvragées de ces balises dessineront, une fois allumées, de jolis motifs lumineux qui se reflèteront sur les murs et le sol de votre balcon pour un effet subtil et saisissant.

Finalement, pas besoin d’un grand jardin, quand vous pouvez créer tant de choses sur votre balcon. Il est tellement facile de le transformer en cocon douillet pour vous permettre de passer vos soirées en extérieur !

Texte & Photos : © Lights4fun