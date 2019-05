STORE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR : QUELLE PROTECTION SOLAIRE CHOISIR POUR SA MAISON

Qu’il soit posé sur la terrasse ou l’intérieur de la maison, le store, lorsqu’il est choisi habilement, sait faire oublier sa fonction première et participe amplement à l’ambiance de la pièce. Il vous appartient ainsi de faire le bon choix.

Quel ménage antillais ne ressent pas le besoin de se protéger des rayonnements du soleil afin de bénéficier d’un habitat plus confortable ? La solution qui consiste à fermer les volets s’avère, certes, efficace pour abaisser sensiblement la température à l’intérieur d’une pièce mais elle contraint à rester dans la pénombre. Il existe toutefois des alternatives qui permettent d’intercepter les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent les vitres. Ce type de protections thermiques se décline en un vaste éventail. Tour d’horizon des équipements qui permettent d’allier performances et esthétisme pour profiter d’une maison agréable à tout moment de la journée.

Les stores intérieurs

La gamme de stores intérieurs est suffisamment vaste pour répondre au besoin recherché et apporter un confort supplémentaire. Selon le modèle choisi, vous pourrez, à souhait, vous protéger des regards indiscrets, apporter une touche déco à une pièce, filtrer la lumière, atténuer les rayons du soleil …

Le store intérieur doit concilier esthétisme et fonctionnalité car dans certaines situations, les qualités de filtration et d’occultation sont essentielles.

Le store vénitien

Il est disponible en bois, en alu, en aspect mat, satiné ou brillant, en divers coloris selon le cachet recherché. Il permet d’atténuer la chaleur tout en gardant une partie de la luminosité en pilotant ses fines lames horizontales grâce à une tige ou une chaînette. Il est disponible en divers formats pour s’adapter aussi bien aux fenêtres qu’aux ouvertures de plus grandes dimensions. Il est également proposé en version sur-mesure.

Le store enrouleur

Facile à utiliser, il existe en version standard ou sur mesure. Il est conseillé pour les fenêtres de petite largeur. Il s’enroule grâce à un cordon. Sa toile peut être guidée par des câbles souples ou rigides ou encore des coulisses pour une meilleure résistance au vent notamment pour des surfaces plus importantes.

Le store bateau

Il se déplie par bandes horizontales. Lorsqu’il est replié, il forme de larges plis. Il est généralement choisi tant pour l’esthétique qu’il apporte à une fenêtre que pour ses qualités d’occultation.

Le store plissé

Guidé par des rails, il peut s’installer sur une fenêtre de toit, au plafond ou sur une surface vitrée en pente de type véranda, par exemple. Il est constitué au choix d’un tissu transparent, occultant ou tamisant avec une face réfléchissante pour limiter la chaleur. Le modèle à double ouverture permet de choisir de laisser passer la lumière par le haut ou par le bas.

Le store pour fenêtre de toit

Il apporte un confort réel sous nos latitudes car il permet de diminuer les effets de la chaleur en s’adaptant parfaitement aux dimensions de la vitre. Il constitue une protection thermique efficace et peut venir en complément d’un store occultant.

Le store à lames verticales

Avec ses bandes de largeur variable qui s’entre-couvrent et s’orientent jusqu’à 180°, il est adapté aux ouvertures de grandes dimensions à l’image d’une baie vitrée, d’une véranda.

Le store japonais

Particulièrement adapté aux baies vitrées et portes fenêtres, le store japonais est constitué de panneaux coulissants en toile, indépendants les uns des autres, qui s’entre-couvrent pour une meilleure occultation. Il peut être doté de toiles d’occultation, solaires, filtrantes ou encore décoratives.

Le store film

En version store enrouleur ou à bandes verticales, le store film est réfléchissant car il est conçu en polyester et doté d’une couche métallique qui repousse le rayonnement solaire.

Le store intégré dans le double vitrage

Un store vénitien en aluminium ou un textile est placé entre deux vitres isolantes. Il peut être incliné ou relevé pour protéger du soleil ou préserver l’intimité si besoin.

Choisir la matière de votre store intérieur

Le tissu est présent dans nombreux modèles de stores intérieurs car il est reconnu pour sa facilité d’entretien. Toutefois, sa fonction diffère entre voilage uniquement décoratif ou tissu plus épais en version occultant thermique et/ou phonique. Le store vénitien, quant à lui, peut se parer de bois ou d’aluminium. Ils s’avèrent tous deux faciles à entretenir à l’aide d’un chiffon microfibre.

Choisir la bonne dimension d’un store intérieur

Pour une fixation au mur, il convient de prendre en compte la menuiserie qui entoure la vitre. Il suffit généralement d’ajouter 5 cm à la largeur et à la hauteur du vitrage. Pour une fixation au plafond, pensez à prévoir une marge supplémentaire. Quant au store à installer directement sur la vitre, seules ses largeur et hauteur sont à relever. Pour faciliter la pose d’un store sur une menuiserie en PVC, il existe des systèmes sans perçage. Pour être manoeuvré sans encombre et éviter de devoir les remonter avant chaque ouverture de la fenêtre, il souvent recommandé de poser le store sur l’ouvrant d’une fenêtre à la française ou oscillo-battante, par exemple.

Les stores extérieurs

Pour des performances optimales, la meilleure parade aux rayons du soleil consiste à les stopper avant qu’ils n’atteignent la surface vitrée. Il convient de faire la distinction entre stores intérieurs et stores extérieurs car les toiles des équipements prévus pour être installés à l’extérieur sont conçues dans des matériaux plus résistants. Lorsque l’on pense protection de terrasse, le store banne vient généralement à l’esprit immédiatement. Il permet d’apporter de l’ombre et d’atténuer la luminosité pour profiter de l’espace extérieur à toute heure, même lorsque le rayonnement solaire est le plus intense. Il est recommandé de le choisir plus large que l’ouverture (1 mètre de plus de chaque côté des ouvertures) pour limiter l’action du soleil et ainsi bénéficier d’une protection optimale. La durée de vie et le prix d’un store banne varient sensiblement selon la qualité de sa toile et son armature. La densité de la toile influant considérablement sur sa résistance au déchirement face au vent. Il existe plusieurs types de matériaux entre polypropylène, acrylique, ou polyester. La toile en polypropylène, moins performante, est proposée en entrée de gamme pour sa durée de vie limitée. Les toiles acryliques, teintée dans la masse, et les toiles polyester disposent d’une bonne tenue des couleurs, d’une bonne isolation thermique et se montrent résistantes au vent. Les toiles micro- perforées ont la capacité d’absorber puis de rejeter la chaleur pour un meilleur confort. Deux types d’armatures sont disponibles ; l’armature à bras articulés, système le plus répandu, qui dispose de différents types de bras, plus ou moins résistants et l’armature tendoscopique, un modèle de bras télescopique, qui permet de disposer d’un store de grandes dimensions tout en lui assurant une excellente stabilité. Les bras du store ont pour fonction de tendre la toile. Ils peuvent être fixes ou mobiles. Ils sont actionnés par un double câble, 4 câbles ou un ruban (à tension constante). À titre d’exemple, les technologies des bras articulés les moins onéreuses requièrent de replier les stores lors de vents importants et de limiter le déploiement de la toile. Les armatures plus résistantes assurent une excellente tension de la toile et un meilleur déploiement. Le brise-soleil orientable (store vénitien pour l’extérieur) constitue un équipement idéal pour une grande surface vitrée. Il limite l’apport de chaleur et préserve des regards indiscrets sur une terrasse.

Piloter ses stores à distance

Bon nombre des stores intérieurs et extérieurs peuvent, pour votre confort, être motorisés ou encore pilotés à distance via une tablette ou un smartphone. Opter pour une commande électrique vous permet de gérer de façon groupée vos stores intérieurs ou d’intégrer un fonctionnement automatique selon l’ensoleillement. La mise en place de capteurs sur un store permet de déclencher automatiquement le mécanisme d’ouverture ou de fermeture en cas de pluie, de changement de température ou encore de vent.

Choisir la bonne couleur

Du choix de la couleur va dépendre votre confort visuel et thermique. Ainsi, pour les stores intérieurs, préférez les couleurs claires car les teintes sombres absorbent la chaleur et la restituent dans la pièce. Pour un store banne, il est, par contre, préconisé d’opter pour une toile foncée qui sera plus à même de stopper les rayons du soleil et alors de limiter l’entrée de la chaleur. Si vos murs et votre sol sont de teinte foncée, vous pouvez opter pour une toile claire. Une idée à proscrire si les murs et le sol de la terrasse sont clairs car l’éblouissement risque d’être particulièrement agressif pour vos yeux en pleine journée.

Texte : © Christine Morel