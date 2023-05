La Zambra, un hôtel 5* sous le soleil de l’Andalousie

Les golfeurs peuvent également profiter d’un accès privilégié aux parcours de Los Olivos et Los Lagos , signés par Robert Trent Jones Sr, l’un des concepteurs de parcours les plus célèbres de l’histoire.

Côté gastronomie, l’hôtel compte quatre restaurants. Tout au long de la journée, il sera possible de se délecter de mets aux saveurs méditerranéennes au restaurant Palmito . L’audacieuse taverne Picador invite les convives à savourer les saveurs andalouses dans une atmosphère animée, tandis que le bar Bamboleo propose des créations culinaires aux influences asiatiques, américaines et mexicaines, le tout accompagné d’un excellent choix de cocktails à déguster face au coucher du soleil.

Ainsi, La Zambra propose 197 chambres, toutes dotées d’une terrasse se déployant sur le golf ou les montagnes alentour . Spacieuse et lumineuse, chacune d’entre elles se pare de couleurs douces et de matières naturelles créant un environnement propice à la détente, tout en laissant exprimer l’essence même de l’Andalousie. Pour habiller l’ensemble, des pièces design et contemporaines ont été choisies.

Ce n’est pas un hasard si l’hôtel fut d’ailleurs le refuge préféré de l’élite et de la royauté de la fin du 20 ème siècle sous le mythique label Byblos. Il compta notamment parmi ses plus fidèles clients Lady Di, Julio Iglesias ou encore les Rolling Stones qui vinrent y poser leurs valises à plusieurs reprises.

Bénéficiant d’une situation privilégiée dans les montagnes, à quelques minutes du charmant village blanc de Mijas et à seulement 3 kilomètres de la côte, La Zambra comble toutes celles et ceux en quête de luxe discret, de quiétude et d’intimité.

L’adresse andalouse, qui a rejoint la marque The Unbound Collection by Hyatt, sera gérée par Marugal.

Célèbre à travers le monde pour sa façade blanche et ses tourelles en tuiles bleues, le mythique hôtel Byblos renaît sous le nom de La Zambra . Ce lieu de villégiature unique, ouvert en 1984, écrit un nouveau chapitre de son histoire avec pour philosophie : « La liberté d’être et de faire ce que nous dicte notre cœur », tout comme l’évoque son nouveau nom la zambra, danse gitane d’Almería et de Grenade.